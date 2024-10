video suggerito

Accoltella un uomo al bar a Lariano: arrestato un 48enne, aveva ancora macchie di sangue sui vestiti Ha provato a pulirsi ad una fontanella della piazza prima di fuggire, ma quando è stato bloccato dai carabinieri aveva ancora mani e vestiti macchiati di sangue: arrestato per ipotesi di tentato omicidio il 48enne che ha accoltellato un uomo al bar ieri.

A cura di Beatrice Tominic

Paura a Lariano, nel bar della piazza di Sant'Eurosia: un uomo è stato accoltellato dopo una lite. La discussione, scoppiata nel centro della cittadina dei Castelli Romani dopo le 18 è finita nel sangue. Due uomini hanno iniziato a litigare, quando uno di loro ha estratto l'arma e ha colpito l'altro, un quarantunenne di Cisterna di Latina immediatamente soccorso.

La lite e l'aggressione nel bar

I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di ieri, martedì primo ottobre 2024. Verso le ore 18 i carabinieri sono arrivati in piazza Sant'Eurosia, in centro città, per la segnalazione di un uomo accoltellato nel bar. Non appena arrivati i militari hanno raccolto le testimonianze dei presenti: è grazie alle descrizioni fornita da chi si trovava lì al momento dell'aggressione che sono riusciti a rintracciare l'autore dell'aggressione a pochi centinaia di metri di distanza dal luogo dell'accoltellamento. Aveva ancora macchie di sangue sulle mani e sui vestiti. SI tratta di un quarantottenne di Lariano, già noto alle forze dell’ordine.

L'intervento

Oltre alle macchie di sangue su mani e vestiti, nei suoi confronti sono stati raccolti elementi indiziari gravi. Subito dopo aver bloccato l'uomo, c'è stato un sopralluogo nel bar durante il quale sono stati rinvenuti un paio di forbici da elettricista utilizzato nell’aggressione e un coltello compatibile con la descrizione dei testimoni e nascosto dietro una siepe. A questi oggetti, si sono aggiunti anche i video ripresi dalle telecamere di sorveglianza presenti nella piazza. L'aggressore si è allontanato verso la fontanella per pulirsi dal sangue prima di fuggire. Nei suoi confronti è scattato l'arresto per l'ipotesi di tentato omicidio: il quarantottenne è stato trasferito nel carcere di Velletri.

Come sta l'uomo accoltellato

Dopo essere stato accoltellato, il quarantottenne è stato immediatamente trasportato d'urgenza nell'ospedale di Velletri. Si trova ancora in condizioni molto gravi. Nel frattempo continuano le indagini dei militari per cercare di chiarire il movente del gesto. L'uomo sarebbe stato aggredito dopo una lite legata a quelle che gli inquirenti definiscono "rivalità sentimentali".