Accoltella il fratello con un paio di forbici: 52enne arrestato per tentato omicidio Tagli all’addome e alla schiena e costole rotte. È successo ieri sera nella zona Eur Laurentina a Roma: arrestato un 52enne per tentato omicidio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Ha afferrato un paio di forbici e ha accoltellato suo fratello. È successo ieri sera, martedì 18 giugno 2024, a Roma, nella zona Eur Laurentina, in via Domenico Giuliotti. I due, che si trovavano nella loro abitazione, stavano litigando violentemente quando uno dei due, il minore, ha afferrato le forbici. Poi si è scagliato contro il fratello maggiore di due anni, un cinquantaquattrenne. In breve tempo è scattato l'allarme e l'uomo è stato trasportato in ospedale, al Sant'Eugenio in codice rosso. Per l'altro, invece, è scattato l'arresto.

Come sta il 54enne accoltellato con le forbici dal fratello

A far scattare l'allarme e a chiamare le forze dell'ordine un condomino che ha sentito i due litigare in maniera furibonda. In breve tempo sul posto sono arrivati gli agenti. Hanno trovato i due fratelli ubriachi, entrambi feriti. Uno, quello accoltellato, si trovava in condizioni critiche.

Oltre ai poliziotti anche gli operatori sanitari arrivati in ambulanza che hanno preso immediatamente in cura il cinquantaquattrenne e lo ha trasportato al Sant'Eugenio. L'uomo ha riportato diverse ferite di arma da taglio all'addome, al torace e alla schiena. Trasportato al Sant'Eugenio, è stato accolto con un codice rosso: le ferite riportate sono gravi, ma fortunatamente la lama non ha raggiunto gli organi vitali e non rischia la vita. Inoltre, nel corso della colluttazione, è stata riportata la frattura di una costola.

L'arrivo della polizia e l'arresto

Trasportato in ospedale, stavolta al Campus Biomedico, anche il fratello cinquantaduenne, per ferite lacero contuse. Dopo essere stato refertato, con 15 giorni di prognosi, nei suoi confronti è scattato l'arresto da parte dei poliziotti del reparto Volanti e del commissariato Esposizione per tentato omicidio.