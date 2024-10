Accoltella il compagno alla gola al culmine di una lite: 57enne arrestata per tentato omicidio

video suggerito

Una donna di cinquantasette anni è stata arrestata dai carabinieri per aver cercato di uccidere il compagno, un uomo di cinquant'anni attualmente ricoverato all'ospedale Spaziani di Frosinone. L'episodio è avvenuto ieri sera in un'appartamento di via don Morosini a Ferentino, in provincia di Frosinone. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembra che la coppia abbia avuto una lite molto violenta, al termine della quale la donna ha preso un coltello da cucina e lo ha diretto verso la gola del compagno, ferito in modo grave. L'uomo è caduto a terra e ha quasi perso conoscenza a causa del colpo ricevuto, che ha rischiato seriamente di ucciderlo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo di Anagni in collaborazione con i loro colleghi di Ferentino, oltre ovviamente agli operatori sanitari del 118. L'uomo ferito è stato portato all'ospedale Spaziani di Frosinone, dove è stato ricoverato e preso in carico dai medici. Fortunatamente sembra che la lama non abbia reciso vasi vitali. La donna, invece, è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio. Indagini sono in corso per capire il contesto nel quale è maturato la lite, se si sia trattato di una discussione al termine della quale la donna abbia aggredito il compagno, o se per caso si stesse difendendo lei da un tentativo di aggressione. Anche la donna arrestata sarà ascoltata al fine di ricostruire l'accaduto e fare luce sulla vicenda. In merito a questo, saranno ascoltati anche i vicini della coppia, per capire se già in passato abbiano avuto discussioni di questo tipo e se siano a conoscenza del rapporto tra i due.