Accoltella alla schiena un collega ad Anzio: 41enne arrestato per tentato omicidio I carabinieri hanno arrestato il presunto autore dell'accoltellamento di un 58enne ad Anzio. la vittima, prima in prognosi riservata, è fuori pericolo.

A cura di Alessia Rabbai

Dovrà rispondere del reato di tentato omicidio l'uomo di quarantuno anni che nei giorni scorsi ha accoltellato un collega ad Anzio, facendolo finire in ospedale. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio

hanno dato esecuzione a un’ordinanza, emessa dal Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura della Repubblica, che dispone la custodia cautelare in carcere per il quarantunenne, già noto alle forze dell’ordine.

La vittima accoltellata è fuori pericolo

Secondo quanto ricostruito finora in sede d'indagine condotta dai militari dell'Arma e coordinata dalla Procura tra il quarantunenne arrestato e la vittima cinquantottenne è nata una lite nei pressi di un bar a seguito della quale è avvenuto il ferimento. Una discussione scaturita per alcune questioni professionali in quanto tutti e due si occupano di autospurgo. Ma la situazione è degenerata e non sono riusciti a raggiungere alcun accordo.

Prima si trovavano nei pressi di un bar lungo via Nettunense, poi si sono spostati nel parcheggio e hanno iniziato ad aggredirsi a vicenda. Prima a parole, poi l'arrestato avrebbe estratto un coltello e lo avrebbe colpito alla schineana. Il cinquantottenne rimasto gravemente ferito è stato soccorso e trasportato con l'ambulanza all'ospedale di Anzio-Nettuno. Operato d'urgenza ai polmoni e ricoverato in prognosi riservata, ora finalmente è fuori pericolo.

Arrestato per tentato omicidio è in carcere

Nel frattempo l'autore del gesto è scappato, facendo perdere le proprie tracce. Sulla vicenda hanno lavorato i carabinieri, che grazie agli elementi raccolti dai testimoni sono riusciti a rintracciare il presunto responsabile dopo lunghe ricerche. Lo hanno arrestato e si trova nel carcere di Velletri, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.