Accetta passaggio da un conoscente che la violenta: “Per ore nuda al freddo tra le spine” Una donna racconta la violenza sessuale subita da un conoscente ora in carcere dal quale ha accettato un passaggio. “Sono scappata nascondendomi nuda per ore al freddo tra le spine”.

A cura di Alessia Rabbai

Un vero e proprio incubo quello vissuto da una donna, costretta a subire violenza sessuale da parte di un conoscente dal quale aveva accettato un passaggio per tornare a casa da sua figlia. Ora la vittima mette in guardia le persone a non fidarsi, a non salire sull'auto di chi si conosce a malapena, men che mai di sconosciuti. L'uomo, un ventiduenne incensurato di origini maghrebine, arrestato è finito in carcere e ha respinto le accuse a suo carico. La donna ha raccontato che quella notte aveva accettato il passaggio dal ventiduenne, perché voleva sbrigarsi a tornare a casa, per raggiungere il prima possibile la sua bambina.

Il racconto della donna vittima di violenza sessuale

La donna ha raccontato come ha fatto a salvarsi dalla violenza e dalla ‘morsa' del suo aggressore, con il corpo pieno di ferite, nascondendosi tra le spine per ore, nuda e al freddo. I fatti si sono verificati nella notte di mercoledì 1 novembre scorso nel territorio del Comune di Priverno, in provincia di Latina. "Ricordo le sue urla, la sua violenza carnale, i suoi pugni in testa…ho reagito nel momento in cui ero sicura di non sbagliare e di riuscire a scappare" racconta la donna, che in un momento di distazione del suo aggressore, è riuscita a liberarsi.

"Per ore nuda al freddo tra le spine"

"Ho sopportato il freddo nuda sei ore in mezzo alle spine e agli alberi per non farmi trovare, perché mi ha cercata per ore – continua – Quando non mi ha più cercata, e quando sentivo che il mio corpo non si muoveva più perché intorpidito dal freddo e dallo choc, pur di trovare un uscita sicura dove poter chiedere aiuto, mi sono portata avanti al petto tutti gli alberi, rami e spine camminando al buio pesto".