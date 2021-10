Accensione termosifoni Roma 2021: da quando funzioneranno nei condomini Quando verranno accesi i riscaldamenti a Roma? Nella Capitale i termosifoni degli impianti centralizzati dei condomini si accenderanno a partire da lunedì 1 novembre 2021. Roma è infatti inserita nella fascia climatica D, che prevede l’accensione dei termosifoni dal 1 novembre di ogni anno e fino al 15 aprile per un massimo di 12 ore giornaliere dalle 5 alle 23.

A cura di Enrico Tata

Quando verranno accesi i termosifoni a Roma? Intanto è bene ricordare che a Milano i condomini hanno già fatto partire le loro caldaie. Questo perché il capoluogo lombardo e la Capitale sono inserite in due fasce climatiche differenti. A Milano è già possibile accenderli, mentre a Roma bisognerà attendere ancora qualche giorno. Ovviamente queste regole non sono valide per chi ha un impianto di riscaldamento autonomo, ma soltanto per coloro che hanno un impianto di riscaldamento centralizzato, che dipendono, cioè, dalle caldaie dei loro condomini.

Quando si accendono i termosifoni a Roma

A Roma i termosifoni verranno accesi dai condomini a partire da lunedì 1 novembre 2021. Roma è infatti inserita nella fascia climatica D, che prevede l'accensione dei termosifoni dal 1 novembre di ogni anno e fino al 15 aprile per un massimo di 12 ore giornaliere dalle 5 alle 23 (di solito vengono accesi dalle 8 alle 20). In molti condomini, tra l'altro, a novembre e ad aprile i termosifoni non vengono accesi per tutte le 14 ore previste, ma in alcune fasce orarie, date le temperature non tipicamente invernali. Per esempio il primo novembre 2021 a Roma è prevista ancora una temperatura massima intorno ai 20/21 gradi. In presenza di particolari condizioni climatiche, i riscaldamenti possono essere accesi anche al di fuori dei periodi di accensione, ma per un massimo di sei ore, nel caso di Roma.

Come risparmiare sul costo dei termosifoni

Per risparmiare sul costo dei termosifoni e per risparmiare energia occorre installare su tutti i termosifoni le valvole termostatiche, cioè le manopole che consentono di regolare l'intensità del calore. Tra l'altro dal primo luglio 2017 è in vigore l'obbligo di installare le valvole termostatiche nei condomini con riscaldamento centralizzato. Nonostante sia un obbligo, più di qualcuno ancora non lo ha fatto, anche perché il costo per l'installazione di ogni valvola non è proprio economico.