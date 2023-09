Abusi sessuali su quattro alunni: condannato a 5 anni maestro di scuola elementare L’uomo si è sempre dichiarato innocente. È stato interdetto dall’avvicinarsi a luoghi frequentati da minori per otto anni e sospeso dai pubblici uffici. I fatti sono avvenuti a Esperia, un piccolo comune in provincia di Frosinone.

A cura di Redazione Roma

Immagine di repertorio

È stato condannato a cinque anni e dieci mesi di reclusione il maestro di scuola elementare di Esperia, in provincia di Frosinone, accusato di aver abusato sessualmente di quattro dei suoi piccoli alunni, che all'epoca dei fatti avevano tra i 9 e i 10 anni. La sentenza è stata emessa dal collegio penale del tribunale di Cassino, che ha messo la parola fine per, almeno dal punto di vista processuale, alla vicenda che ha scosso profondamente la comunità locale e iniziata dopo che i genitori degli alunni hanno sporto denuncia contro l'insegnante. L'insegnante è stato anche interdetto dai pubblici uffici e gli è stato fatto divieto di frequentare luoghi con presenza di minori per otto anni.

L'ormai ex insegnante, settant'anni, è stato condannato per violenza sessuale aggravata nei confronti di quattro minori ma in tutto i casi contestati erano nove. L'accusa aveva aveva chiesto sei anni e mezzo di reclusione, ma per tre degli episodi è stato assolto con formula piena.

L'uomo si è sempre dichiarato innocente, e la sua difesa ha tentato di dimostrare che le dichiarazioni dei minori non erano attendibili, puntando allo stesso tempo sulla lunga carriera del maestro, durante la quale non erano mai emersi comportamenti inopportuni se non abusanti. La vicenda a inizio nel 2016 quando nel paese iniziano a rincorrersi le voci sull'insegnante, che avrebbe rivolto attenzioni "sospette" nei confronti dei bambini, poi nel 2019 la denuncia presso i carabinieri e le indagini.