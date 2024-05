video suggerito

Abusano di un'atleta olimpionica mentre si scattano un selfie: condannati tre calciatori Hanno molestato un'atleta olimpionica a Trastevere con la scusa di scattarsi un selfie insieme: tre calciatori sardi condannati a 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale.

Hanno riconosciuto l'atleta olimpionica, le hanno chiesto un selfie. Ma proprio mentre il telefonino stava per scattare, è arrivata la molestia. Per quanto accaduto alla giovane il 6 febbraio del 2022 a Trastevere sono stati condannati a 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale i calciatori di serie minori sarde. A decidere la loro pena il gup di Roma, dopo un processo per rito abbreviato. Nei loro confronti la procura di Roma aveva chiesto 6 anni di reclusione.

La condanna a cinque anni e quattro mesi

Due di loro hanno 38 anni, uno 36: sono loro i tre calciatori di serie minori sarde che nel febbraio del 2022 hanno molestato un'atleta olimpionica a Trastevere con la scusa di scattarsi un selfie. I tre, molto conosciuti nell'oristanese per aver fatto parte del Terralba, si sono avvicinati all'atleta olimpionica. Le hanno detto di averla riconosciuta, poi le hanno chiesto un selfie. Si sono stretti nell'inquadratura. Ed è stato in quel momento che sono scattati gli abusi. L'hanno accerchiata e palpeggiata, con la scusa del selfie.

La scena non è passata inosservata agli amici della ragazza che si trovavano con lei a Trastevere al momento dei fatti. Sono proprio loro che, dopo quanto accaduto, hanno raggiunto i tre uomini all'interno di un locale . Fra di loro c'è stata una discussione molto animata. I toni sono diventati molto accesi e sono partiti i primi spintoni. Sul posto sono anche arrivati i carabinieri. E hanno raccolto la denuncia della ragazza.

La condanna per i tre calciatori

A quasi otto mesi dai fatti si è tenuta l'udienza preliminare. Gli avvocati che difendevano nel procedimento i tre calciatori hanno proposto un'offerta di risarcimento del danno per un totale di 15mila euro e di presa in carico degli imputati dal Centro di ascolto uomini maltrattanti. Poi è arrivata la richiesta di rito abbreviato. La sentenza, con la condanna, è arrivata oggi.