Abusa di una bimba per cinque anni: arrestato per violenza sessuale un 78enne ad Anzio

Le violenze nei confronti della piccola sono andate avanti per cinque anni: oggi l’uomo, un 78enne, è stato arrestato e trasferito in carcere a Velletri.
A cura di Beatrice Tominic
Foto di repertorio
Ha abusato di una bambina per cinque anni, costringendola a vivere in un incubo. Oggi, a oltre dieci anni dall'inizio delle violenze, l'uomo, un settantottenne, è stato arrestato ed è finito in carcere. L'arresto è avvenuto lo scorso sabato a seguito di un ordine di carcerazione. Ad eseguire l'arresto gli agenti del commissariato di Anzio e Nettuno della Polizia di Stato che hanno raggiunto il settantottenne nella sua abitazione di Anzio.

Cosa è successo: settantottenne abusa sessualmente di una minore per anni

Il reato di cui è accusato è di violenza sessuale su minore. La piccola, vittima dell'uomo, aveva sette anni quando sono iniziati gli abusi e dodici quando si sono conclusi, nel periodo che va fra il 2012 e il 2017. Sono diversi gli episodi passati al vaglio degli agenti della Polizia di Stato. I fatti, come precisato, sarebbero stati commessi nel comune del litorale romano a sud della capitale e venuti alla luce soltanto in tempi più recenti.

L'arresto e la condanna nei confronti del settantottenne

Una volta scattata la misura, il settantottenne è stato trasferito in carcere, dove dovrà trascorrere i prossimi 12 anni. L'ordine di carcerazione eseguito dai poliziotti di Anzio e Nettuno che hanno raggiunto l'uomo, residente a Nettuno, presso la sua abitazione, è scattato dopo che il Tribunale di Velletri ha emesso il verdetto sulla vicenda. E ha condannato l'uomo in via definitiva alla pena di 12 anni per violenza su minore.

