Abusa della nipote 14enne mentre dorme a casa del nonno: zio arrestato per violenza sessuale Una 14enne è stata abusata dallo zio, mentre dormiva a casa del nonno a Marino. Ha chiesto aiuto a suo padre e il 27enne è stato arrestato per violenza sessuale aggravata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Ha abusato della nipote quattordicenne mentre dormiva a casa del nonno. Momenti di paura per un'adolescente, che ha chiesto aiuto al papà, il quale ha sporto denuncia ed è stato attivato il codice rosso. Suo zio, un uomo di ventisettenne anni, è stato arrestato e si trova ai domiciliari per il reato di violenza sessuale aggravata. I fatti sono avvenuti nel Comune di Marino ai Castelli Romani. A dare esecuzione alla misura cautelare sono stati gli agenti della Polizia di Stato, come deciso dal giudice delle indagini preliminari su richiesta della Procura di Velletri, che ha svolto le indagini sulla vicenda. Ora il ventisettenne in attesa del processo si trova costretto ai domiciliari nella sua abitazione, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Le indagini partite dalla denuncia del padre della 14enne

Secondo quanto ricostruito durante l'indagine fatta dagli investigatori della Polizia di Stato del commissariato di Marino, coordinati dalla Procura di Velletri il ventisettenne avrebbe abusato sessualmente della nipote minorenne. Gli accertamenti sono partiti lo scorso giugno, dopo la denuncia del padre della ragazza, che si è rivolto alle forze dell'ordine.

La figlia ha detto al padre che lo zio l'ha violentata

La giovane si è confidata con suo padre e lui ha sporto denuncia. Ai poliziotti ha raccontato che sua figlia, mentre dormiva dal nonno, lo ha chiamato nel cuore della notte, chiedendogli aiuto e dicendogli che suo zio l'avrebbe violentata. Subito è stato attivato il codice rosso, dedicato alle vittime di violenza. I pm della Procura di Velletri hanno disposto una serie di accertamenti, tra cui l’audizione protetta dalla vittima per cristallizzare la sua versione in attesa del processo.