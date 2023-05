“Abbiamo sequestrato tuo nipote dacci soldi e gioielli”: ma era con sua nonna e chiama i carabinieri Domiciliari per due giovani per tentata estorsione. Hanno chiamato un’anziana fingendo di averle sequestrato il nipote, ma lui era lì con lei e ha chiamato i carabinieri.

"Abbiamo sequestrato tuo nipote, se vuoi rivederlo devi darci soldi e gioielli". Sono le parole che due ragazzi di diaciannove e vent'anni hanno detto al telefono ad una donna di novantuno anni, per tentare di raggirarla e di portarle via tutto ciò che aveva di valore. Ma la fortuna ha voluto che il nipote di cui parlavano i fantomatici "rapitori" al momento della chiamata fosse proprio insieme a lei. Così il giovane non ha perso tempo e ha segnalato l'accaduto ai carabinieri. Sul posto ricevuta la chiamata sono giunti i militari della stazione di Vitinia, che hanno intercettato i due malviventi mentre stavano per recarsi a casa dell'anziana per prendere il "riscatto" e li hanno arrestati per tentata estorsione. Portati in caserma e al Tribunale di Roma, il giudice delle indagini preliminari ne ha convalidato l'arresto e li ha posti tutti e due ai domiciliari.

I fatti risalgono a lunedì 22 maggio scorso e si sono verificati a Roma in un'abitazione di via Gerocarne in zona Centro Giano. Era pomeriggio quando secondo quanto ricostruito in sede d'indagine dal racconto dell'anziana e del nipote, la prima ha ricevuto una telefonata alla linea fissa di casa. Dall'altra parte della cornetta c'era un uomo, che le ordinava appunto di preparare denaro e gioielli, perché avevano sequestrato suo nipote, che sarebbero passati a breve a ritirare tutto ciò che aveva personalmente, per lasciarlo libero. Non avevano considerato però che il nipote in quel momento era a casa con lei, si è reso conto che si trattava di una truffa e ha chiamato subito le forze dell'ordine. I carabinieri sono arrivati in poco tempo con una pattuglia e hanno visto i due arrivare sotto casa dell'anziana, bussare alla sua porta, chiedendole di consegnargli il bottino. I militari immediatamente li hanno raggiunti e bloccati.