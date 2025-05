video suggerito

A spasso col cane, chiede a un automobilista di rallentare: lui lo minaccia di morte e lo investe Tentato omicidio è il reato di cui dovrà rispondere un 25enne. Senza patente e con un Suv rubato ha investito e ferito un 39enne che passeggiava con il cane.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Ha chiesto a un automobilista di rallentare, ma lui lo ha minacciato di morte e lo ha investito con il suv. L'episodio è successo a Nettuno, sul litorale Sud della provincia di Roma. Vittima è un uomo di trentanove anni di nazionalità romena, che al momento dell'accaduto era a spasso con il suo cane. Il conducente che lo ha travolto è un ragazzo di venticinque anni, suo connazionale. Dopo l'accaduto gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Anzio-Nettuno lo hanno arrestato per tentato omicidio e ora si trova nel carcere di Velletri, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Secondo quanto ricostruito al momento dei fatti il trentanovenne era in strada e stava portando a spasso il cane. Non era la prima volta che durante le sue passeggiate incrociava il suv, che sfrecciava a forte velocità. Temendo che potesse investire il cane, aveva raccomandato più volte al conducente di fare attenzione e di guidare più piano. L'automobilista però, invece di ascoltarlo e rallentare, lo ha minacciato ed è ripartito a tutto gas.

All'ultimo incontro tra i due la situazione è degenerata e c'è stato il rischio che finisse in tragedia: l'automobilista ha investito sia il pedone che il suo cane. Il trentanovenne in un primo momento è riuscito a salvarsi, lanciandosi con il cane dentro ad un fosso. Ma il pericolo non era passato: il suv lo ha travolto in retromarcia con il paraurti posteriore mentre tornava a casa. Il trentanovenne è così rimasto ferito ad una gamba ed è scappato, perché nel frattempo l'automobilista è tornato di nuovo a cercarlo insieme a un altro amico.

Decisiva la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento: sul posto sono giunti in breve tempo gli agenti del Commissariato Anzio Nettuno. Hanno trovato e bloccato l’auto pirata proprio durante la fuga. Il trentanovenne è stato invece soccorso e trasportato in ospedale. Ha riportato ferite con una prognosi di trenta giorni, mentre il cane sta bene. I poliziotti hanno scoperto che il suv risultava rubato da novembre 2024 e che il conducente non aveva la patente di guida.