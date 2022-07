A Santa Severa morto Francesco M., 2 anni e mezzo: è annegato in mare davanti allo stabilimento Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 5 luglio, un bambino di 2 anni e mezzo è morto mentre faceva il bagno davanti allo stabilimento ‘Nuova Oasi’.

A cura di Enrico Tata

Tragedia nei pressi del Castello di Santa Severa. Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 5 luglio, un bambino di 2 anni e mezzo è morto mentre faceva il bagno davanti allo stabilimento ‘Nuova Oasi' sul lungomare Pyrgi. I soccorritori del 118 hanno provato a rianimare il piccolo, ma non c'è stato niente da fare. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Santa Severa e la procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo di indagine.

L'allarme è stato lanciato alle 14.30

Un elicottero del 118, stando a quanto si apprende, è atterrato direttamente in spiaggia per tentare di salvare la vita al piccolo. Secondo le primissime informazioni, sembra che il piccolo fosse in compagnia della famiglia. La dinamica dei fatti, invece, è ancora da ricostruire. Sembrerebbe, stando a quanto si apprende, che il bimbo sia entrato in acqua da solo e sia stato portato a riva privo di sensi dai soccorritori. La morte è avvenuta presumibilmente per affogamento. L'allarme è stato lanciato alle 14.30.

Il bimbo si chiamava Francesco M.

Il bimbo era in acqua da solo? Con lui c'era qualcuno? Perché non è stato messo subito in salvo? Per ricostruire la dinamica dei fatti, nelle prossime ore i carabinieri interrogheranno familiari, bagnanti, gestori dello stabilimento e il bagnino che ha tentato per primo la rianimazione. Il piccolo si chiamava Francesco M. e secondo una prima ricostruzione era in spiaggia con un parente, che lo avrebbe perso di vista per qualche istante. Il bagnino e i soccorritori del 118 hanno tentato di salvargli la vita per cinquanta minuti, poi il bimbo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Bambino Gesù di Palidoro, dov'è stato dichiarato il decesso.