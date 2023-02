A Roma record incidenti e morti sulla strada. La campagna del comune: “Quando guidi non chattare” Non chattare alla guida, non mettersi al volante dopo aver bevuto e limitare la velocità. Questi i messaggi nella campagna di Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità che partirà da lunedì 20 febbraio.

A cura di Redazione Roma

L'assessora alla Mobilità del Campidoglio e Roma Servizi per la Mobilità lancia una campagna per la sicurezza stradale. La capitale continua a essere drammaticamente in testa alle classifiche degli incidenti, nel 2022 sono state 150 le vittime della strada, e il comune si prepara ad attuare una serie di interventi per rendere le strade più sicure.

"La campagna sarà incentrata su tre messaggi: evitare l’uso dell’alcol prima di mettersi alla guida; evitare distrazioni utilizzando lo smartphone e rispettare i limiti di velocità. – fa sapere l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè – I tre manifesti su cui è incentrata la campagna saranno affissi in tutta la città e faranno bella mostra sulle tabelle degli autobus Atac, sui grandi impianti a led, sui palazzi in restauro, e sulle paline e le pensiline alle fermate. Sono previsti anche post sui social istituzionali e annunci radio".

Tra le azioni intraprese dal Campidoglio per la sicurezza stradale c'è la realizzazione di 715 attraversamenti pedonali luminosi solo due settimane fa, la cui distribuzione è stata immaginata a partire dai dati su incidenti e pericolosità. Il progetto approvato dalla giunta prevede lo stanziamento di 10 milioni di euro per l'annualità 2023-2024: 5,3 milioni di euro serviranno per la realizzazione degli attraversamenti pedonali luminosi sulla grande viabilità, ovvero le arterie più ampie e trafficate, mentre 4,7 milioni sono destinati ai Municipi per interventi di rifacimento stradale. Lo scorso novembre il sindaco Gualtieri ha poi annunciato che saranno impiantati nuovi autovelox, mentre sono allo studio le "zone 30″ per limitare fortemente la velocità in città.