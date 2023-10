A Roma ragazzi dai 5 ai 16 anni riceveranno 500 euro per fare sport: come funzionano i voucher sportivi I voucher sono destinati a persone con disabilità e a ragazzi dai 5 ai 16 anni di età che vivono in famiglie con un isee inferiore a 8mila euro. La misura è stata presentata oggi in Campidoglio: si potrà fare richiesta a partire da novembre.

A cura di Beatrice Tominic

"Saranno oltre cinquemila le ragazze e i ragazzi che potranno fare sport gratuitamente con i voucher del Campidoglio", queste le stime riportate da Alessandro Onorato, assessore capitolino allo Sport, Turismo e Grandi eventi al termine della presentazione dei voucher sportivi che si è tenuta al Campidoglio.

"Si tratta di una rivoluzione che farà diventare la pratica sportiva davvero un diritto per tutti a prescindere dalle condizioni fisiche ed economiche – ha continuato – Troppo spesso quando la situazione non lo permette, uno dei primi tagli dell'economia familiare riguarda lo sport dei figli: noi vogliamo che sia un diritto concreto".

La proposta dei voucher

La proposta è stata approvata in Assemblea Capitolina con il documento di variazione di Bilancio all'inizio dello scorso agosto. Si tratta di voucher dal valore di 500 euro destinati a ragazze e ragazzi di età compresa fra i 5 e i 16 anni, per un totale di 2,1 milioni di finanziamento. "Ci siamo impegnati per riuscire a garantire questa misura in tempi record alle famiglie in cui ci sono disabili o giovani che per motivi economici, altrimenti, sarebbero stati costretti a rinunciare all'attività sportiva".

Leggi anche Morta a 16 anni per overdose nel bagno di casa: gli spacciatori condannati a 7 e 8 anni di carcere

A chi sono destinati i voucher

I voucher sportivi sono destinati alle famiglie che appartengono alle fasce di reddito più svantaggiate, con Isee inferiore agli 8mila euro e ai disabili. Da oggi al 29 ottobre le società sportive e gli enti del terzo settore interessate potranno accreditarsi per permettere alle fasce più fragile di svolgere attività sportiva. Una volta raccolte le adesioni, saranno caricate in una piattaforma e, dal primo novembre, le famiglie che vorranno avvalersi del voucher potranno cercare centri nel proprio Municipio.

Come ha spiegato Onorato in un'intervista rilasciata a Fanpage.it, ad oggi si contano una quarantina di impianti municipali a cui si aggiungono 133 comunali. Una dozzina circa di questi ultimi, sono chiusi: "Abbiamo trovato i fondi per finanziare nuove opere – aveva spiegato – Contiamo di farli riaprire al più presto".

"I fondi saranno divisi tra i disabili, per cui non è previsto un limite di età, e la fascia 5/16 anni con Isee inferiore a 8mila euro. Laddove una delle due categoria avesse meno richiesta e l'altra di più i soldi che avanzeranno andranno dove ci saranno più domande".

I fondi riservati agli eventi

Oltre ai voucher, nella stessa giornata di oggi è stato presentato un altro provvedimento che riguarda lo sport: si tratta dello stanziamento di 700mila euro fino al 2025 per la realizzazione di eventi e attività sportive: 200mila di questi sono destinati agli eventi, 250mila per le attività sportive e altri 250mila per le attività sportive rivolte alle persone con disabilità.

Le reazioni

"Lo sport è fondamentale per la salute, l'integrazione e la vita delle persone", ha aggiunto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Con questo provvedimento contiamo di permettere di fare svolgere attività sportiva a oltre 5mila persone, considerando che ci saranno strutture che prevedranno una retta inferiore ai 500 euro annui", ha spiegato Onorato.

"Vogliamo dire alla città che guardiamo ai giovani. La formazione di ogni essere umano deve partire dallo sport e dalla cultura", ha concluso la presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli.