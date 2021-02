Migliaia di persone in strada a Roma, oggi, nel primo weekend in zona gialla. Il centro storico della Capitale è stato invaso da tantissime persone, molto difficile mantenere il distanziamento sociale in alcune strade, nonostante la presenza dei controlli stringenti delle forze dell'ordine. Pieni ristoranti e locali, dove centinaia di persone si sono recate per pranzare. Folla e caos traffico anche ad Ostia dove le spiagge sono state prese d'assalto, complice anche la giornata di sole, nonostante qualche raffica di vento.

A Roma chiuse alcune piazze per assembramenti

A Roma, a causa degli assembramenti che si sono registrati in centro, la Polizia Municipale nel tardo pomeriggio, dopo le ore 18, ha chiuso alcune piazze e strade, così come previsto dai piani di sicurezza della Prefettura per contrastare il rischio di contagio da Coronavirus. Limitato l'accesso a via del Corso e via Sistina, Trinità dei Monti, nonché nelle strade adiacenti a piazza Navona, piazza Bologna e a San Lorenzo, in modo da consentire un deflusso ordinato dei passanti ed evitare affollamenti.

Il sindaco Raggi: “Rispettiamo le regole”

Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, con un tweet sul proprio profilo, ha voluto invitare “tutti al rispetto delle regole: indossiamo la mascherina e manteniamo il distanziamento previsto. Ricordiamoci che l'emergenza non è finita, continuiamo ad essere responsabili così come abbiamo fatto finora. Non vanifichiamo gli sforzi fatti. #NonAbbassiamoLaGuardia”.

Caos traffico ad Ostia

Caos traffico fin dal mattino per il litorale di Ostia. Lunghe file di auto si sono formate sia sulla Cristoforo Colombo, che su via Ostiense e via del Mare. Code anche sull'Autostrada Roma-Fiumicino. Centinaia di persone hanno affollato gli stabilimenti balneari e il lungomare per gli aperitivi. Pieni i ristoranti e i parcheggi. In strada tantissimi giovani per lo spritz, ma anche le famiglie a passeggio con i figli mascherati con i vestiti di Carnevale.