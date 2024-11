video suggerito

A Roma la Metro C chiusa per problema elettrico da San Giovanni a Centocelle: attivi bus sostitutivi Metro C ferma per un problema elettrico sulla tratta San Giovanni (capolinea) – Centocelle in entrambe le direzioni di marcia. Il servizio è assicurato da bus navetta sostitutivi. Regolare la tratta Centocelle-Pantano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

La Metro C di Roma è attualmente ferma sulla tratta San Giovanni (capolinea) – Centocelle in entrambe le direzioni di marcia. Attualmente il servizio è assicurato da un servizio di bus navetta sostitutive. "La funzionalità della linea completa verrà quanto prima ripristinata", rende noto Atac in una nota. Fra Centocelle e Pantano il servizio viene svolto regolarmente.

Metro C ferma per un problema elettrico a Roma

Il problema è legato a un problema elettrico nei sistemi di sicurezza delle porte in banchina. L'interruzione del servizio, spiega Atac, "è necessario per la necessità di consentire ai tecnici di ultimare il ripristino delle funzionalità elettriche sui sistemi di sicurezza delle porte di banchina".

Le fermate delle navette sostitutive della Metro C

Ecco la posizione delle fermate delle navette sostitutive della Metro C di Roma:

SAN GIOVANNI: largo Brindisi altezza civico 5/accesso stazione

LODI via Casilina altezza Ponte Casilino – fermata 70374 (DIREZIONE CENTOCELLE) via La Spezia altezza stazione metro – fermata 82433 Lodi MC (DIREZIONE SAN GIOVANNI)

PIGNETO piazzale Prenestino altezza via Macerata/fermata 82697 (DIREZIONE CENTOCELLE) -via Prenestina altezza civico 95/fermata provvisoria corsia laterale (DIREZIONE SAN GIOVANNI)

MALATESTA Via Roberto Malatesta, pressi stazione – fermata 82432 (DIREZIONE CENTOCELLE) Via Roberto Malatesta civico 326-fermata 80275 (DIREZIONE SAN GIOVANNI)

TEANO Viale Partenope altezza via Carano – fermata 20409 (DIREZIONE CENTOCELLE) Viale Partenope altezza via Altavilla Iripina – fermata 82434 (DIREZIONE SAN GIOVANNI)

GARDENIE Piazzale delle Gardenie altezza viale della Primavera fermata 82505 (DIREZIONE CENTOCELLE) Viale della Primavera altezza piazzale delle Gardenie-fermata 72596 (DIREZIONE SAN GIOVANNI)

MIRTI

Via dei Castani altezza civico 117 (DIREZIONE CENTOCELLE) Via dei Castani civico 68 fermata 82438 (DIREZIONE SAN GIOVANNI)

Via dei Castani altezza civico 117 (DIREZIONE CENTOCELLE) PARCO DI CENTOCELLE Via Casilina/stazione metro – in corrispondenza del capolinea bus della linea 105