video suggerito

A Roma è emergenza affitti: prezzi alle stelle, la Capitale dietro solo ad Amsterdam in Europa Roma è al secondo posto in Europa nella classifica delle città più care in cui affittare casa, seconda soltanto ad Amsterdam. In Italia spese importanti anche a Milano, Bologna e Torino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(Foto Getty)

Roma è al secondo posto nella top ten delle città più care in Europa per gli affitti immobiliari. Il prezzo medio di un'abitazione nella Capitale è di 2000 euro al mese e solo Amsterdam la supera con 2275 euro. Sono i dati della classifica di Rent Index HousingAnywhere, la più grande piattaforma europea di affitti a medio termine che ha analizzato i prezzi medi di una casa in affitto per il primo trimestre del 2024 e ha preso in considerazione stanze, appartamenti fino a quadrilocali e monolocali pubblicati sul portale.

Secondo Claudio Marotta, consigliere regionale del Lazio per Verdi e Sinistra, "c'è bisogno urgente di politiche pubbliche che affrontino la turistificazione e regolino il mercato, garantendo tutele contro la speculazione e accesso alla casa alle cittadine e ai cittadini di Roma. Con il Giubileo alle porte la città rischia di trasformarsi in un albergo a cielo aperto".

Ancora, sempre secondo la classifica di HousingAnywhere, la città di Roma risulta regina in Italia staccando Milano di ben sei posizioni (1700 euro al mese e al pari merito con Lisbona). Al decimo posto invece la città di Torino con 1400 euro in media per affittare un appartamento.

Leggi anche Pioggia e temporali su Roma: strade allagate e traffico in tilt nella capitale

La classifica dei monolocali

Roma fa la sua parte anche nella classifica dei monolocali della piattaforma: in questo caso è nona anche se in questo caso l'aumento annuo dei prezzi medi è stato rilevante e secondo soltanto a Bologna: Roma ha un +20% di crescita rispetto al 2023 con un canone medio di locazione per un monolocale di 1200 euro al mese; tra le italiane Bologna invece si colloca al quinto posto come città più costosa in Europa con una richiesta di 1370 euro e un incremento annuo del 25%.

Rincari registrati in tutta Italia

A fine febbraio si sono registrati aumenti dei prezzi degli affitti in tutta Italia per il 10,1% su base annua e del 3,1% su base semestrale. La richiesta per affittare un immobile ha così superato un prezzo medio al metro quadro di 13 euro. Questi i dati riportati dall'Osservatorio Affitti di Immobiliare.it, un portale specializzato in analisi di mercato che ha studiato l'andamento di prezzo, domanda e offerta rispetto al semestre e l'anno precedente. Il primo posto è occupato da Firenze (22,2 euro/mq) che ha ricevuto un incremento del valore degli affitti del 21,3% rispetto al febbraio del 2023. Per la città di Roma qui invece si registra un'impennata di richieste di case in affitto (seguendo quindi i dati della classifica di Housing Anywhere) di gran lunga superiore alla media nazionale con un +53,5% di fronte ai dati del 2023.