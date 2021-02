Oltre 10mila prodotti, tra cui uova, verdura, pasta, carne e tanto altro consegnati comodamente a domicilio. È il nuovo servizio Amazon Fresh di Amazon, che fino ad oggi era disponibile in Italia solo a Milano e che dalle prossime ore sarà attivo anche a Roma. Possono usufruirne tutti i clienti Amazon Prime. L'azienda comunica che tra le proposte ci sono anche prodotti di startup italiane specializzate su piatti biologici locali o comunque casalinghi e a bassa lavorazione. Per fare qualche esempio nella sezione ‘Startup – Eccellenze italiane da piccoli produttori locali' ci sono lenticchie di qualità, piadine, particolari sughi in barattolo, bottarga, vellutate. Il servizio prevede la consegna in giornata in finestre di due ore scelte dal cliente e senza costi di consegna per ordini al di sopra dei 50 euro.

A Roma sbarca Amazon Fresh

"Oggi siamo felici di offrire anche ai clienti romani Amazon Fresh, la nuova e migliorata esperienza di acquisto della spesa. I clienti Amazon Prime potranno ricevere la propria spesa con tutto quello di cui hanno bisogno, alimenti ma anche articoli per la cura della propria casa e persona. Chiunque si trovi in una delle aree coperte dal servizio può acquistare su Amazon Fresh iscrivendosi ad Amazon Prime, con un canone annuale, o iniziando un periodo di prova gratuito di 30 giorni", ha commentato Camille Bur, responsabile di Amazon Fresh per Italia, Spagna e Francia.

Tanti romani stanno provando il nuovo servizio e questo è il messaggio che appare al momento sul sito di Amazon Fresh: "A causa dell'elevata domanda, le finestre di consegna disponibili sono attualmente limitate. Richiedi un invito e ti informeremo non appena potrai iniziare a fare acquisti da Amazon Fresh".