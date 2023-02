A piedi dal Vittoriano al Colosseo: bimbo di 5 anni si perde, carabiniere lo riporta dai genitori Ha percorso a piedi da solo un chilometro e mezzo di strada, dal Vittoriano al Colosseo: disavventura per un piccolo turista spagnolo che si è perso. A riaccompagnarlo dalla sua famiglia i carabinieri di piazza Venezia.

L’abbraccio del piccolo con la mamma, accanto al papà e al fratellino.

Attimi di paura nel cuore di Roma, dove nel pomeriggio di oggi venerdì 17 febbraio 2023, un piccolo turista spagnolo di appena 5 anni si è perso mentre si trovava all'interno del Vittoriano insieme ai genitori: il piccolo è arrivato in visita nella capitale dalla Spagna, insieme alla sua famiglia.

Mentre stava visitando uno dei monumenti più imponenti di Roma, nel pieno centro della città, il bimbo, il più piccolo dei due figli della coppia spagnola, si è allontanato ed in breve tempo si è perso in mezzo alla folla di turisti.

L'allarme dei genitori

Non appena si sono accorti che il loro figlio minore era sparito, i genitori sono rimasti paralizzati dalla paura: in preda ad ansia e preoccupazione, si sono immediatamente rivolti agli addetti alla sicurezza del Vittoriano che hanno avvisato i carabinieri del vicino comando di piazza Venezia. E sono partite le ricerche per ritrovare il piccolo, in un luogo sconosciuto e lontano da casa, senza conoscere la lingue parlata dalle persone del posto.

Le ricerche del piccolo turista

In breve tempo sono partite le ricerche: i militari si sono organizzati per riuscire a ritrovarlo nel minor tempo possibile. Diramate le ricerche, alla fine è stata a pattuglia di Carabinieri della Compagnia Speciale di Roma a ritrovare il piccolo nei pressi della fermata della metro del Colosseo: il bimbo aveva camminato dal Vittoriano fino all'anfiteatro Flavio, percorrendo a piedi da solo quasi un chilometro e mezzo.

I militari hanno poi ricostruito la dinamica dell'allontanamento e il piccolo è stato accompagnato nel Comando Arma di Piazza Venezia. Lì, ad aspettarlo, c'erano i genitori che lo hanno potuto riabbracciare.