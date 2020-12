Sono 8mila le persone identificate nelle ultime 24 ore dagli agenti della Polizia Locale a Roma. Poco più di venti le multe comminate per violazione delle normi anti-covid: molto poche, le persone si sono spostate esclusivamente in due per andare a trovare amici e parenti, e in pochi sono stati trovati fuori per cause che non fossero di salute, lavoro e necessità. Aria di lockdown nel centro di Roma, che prima delle feste è stato preso d'assalto per gli acquisti dei regali di Natale. Complice la chiusura dei negozi previsti in questi giorni in cui in tutta Italia è stata decretata la zona rossa, per le strade del centro storico non si sono viste persone.

Gli spostamenti nei giorni rossi e arancioni

Saranno ‘rossi' il 24 dicembre, il 25 dicembre, il 26 dicembre, il 27 dicembre, il 30, il 31 dicembre e il primo gennaio. Saranno ‘arancioni' (negozi aperti e spostamenti all'interno dello stesso comune) il 28 dicembre, il 29 dicembre e il 30 dicembre. Nei giorni ‘rossi' sono vietati tutti gli spostamenti, anche all'interno dello stesso comune. Ogni famiglia potrà ospitare al massimo due persone non residenti in quella casa. Non ci saranno controlli delle forze dell'ordine nelle abitazioni private, a meno che non ci siano segnalazioni da parte dei vicini. Episodi già successi in passato, con diverse persone multate per essersi assembrate all'interno delle case.

Nei giorni rossi portare l'autocertificazione

Chi si sposta nei giorni rossi deve portare con sé l'autocertificazione per giustificare i propri spostamenti. Il modello di autocertificazione da compilare può essere anche fornito dagli agenti che effettuano i controlli. Ciò che viene scritto sul foglio, può essere oggetto di controllo nei giorni successivi. Nel caso in cui si dichiari il falso, si commette un reato. Nonostante le limitazioni, si potrà comunque uscire per fare passeggiate o attività sportiva, ma solo nei pressi dell'abitazione.