A Mentana anziana perde 500 euro della pensione, il quartiere si mobilita con una raccolta fondi "È un gesto semplice che può certamente fare la differenza: noi cittadini, spesso, ci sentiamo soli. E se non provvediamo fra noi ad aiutarci non lo fa nessuno. Non lo faccio per notorietà, ma per aiutare la signora", ha raccontato il signore che ha avuto l'idea della raccolta fondi.

A cura di Enrico Tata

Foto Facebook Sei di Mentana se…

A Mentana, comune a Nord Est di Roma, una signora anziana perde 500 euro nei pressi dell'ufficio postale. Subito dopo aver prelevato la pensione, l'anziana si è diretta verso casa, ma probabilmente i contanti le sono caduti a terra a causa di una tasca bucata del suo cappotto. La donna ha lanciato un appello attraverso un suo conoscente per chiedere a chiunque avesse trovato i soldi di restituirle il denaro smarrito.

Stando a quanto riporta il giornale locale Il Territorio, il quartiere nel frattempo si è mobilitato per aiutarla e alcuni cittadini hanno posizionato un salvadanaio per le donazioni nel negozio Honey di via Antonio Moscatelli, di fronte al Bar Tex.

"È un gesto semplice che può certamente fare la differenza: noi cittadini, spesso, ci sentiamo soli. E se non provvediamo fra noi ad aiutarci non lo fa nessuno. Non lo faccio per notorietà, ma per aiutare la signora", ha raccontato al Messaggero il signore che ha avuto l'idea della raccolta fondi per aiutare l'anziana signora che ha smarrito per strada parte della sua pensione.