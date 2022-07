A Genzano l’incendio è arrivato fino alle case: i residenti scappano terrorizzati (VIDEO) Come si vede nel video realizzato dalla telecamera di sicurezza di una delle abitazioni della zona, il fumo ha completamente invaso la via e i residenti sono dovuti scappare in macchina.

A cura di Enrico Tata

L'incendio scoppiato ieri nella zona sud di Genzano di Roma, paese dei Castelli Romani alle porte della Capitale, ha coinvolto anche alcune abitazioni della zona di via Napoli. Nel corso del pomeriggio, molti residenti sono stati quindi costretti a lasciare i loro appartamenti fino allo spegnimento del rogo, divampato per cause ancora da accertare. Come si vede nel video realizzato dalla telecamera di sicurezza di una delle abitazioni della zona, il fumo ha completamente invaso la via e i residenti sono dovuti scappare in macchina.

I vigili del fuoco fanno sapere che le operazioni di spegnimento si sono concluse soltanto alle 20.30 di ieri, sabato 2 luglio. Ci sono volute oltre sei ore di lavoro e 40 interventi da parte di due elicotteri dei pompieri per estinguere le fiamme. Sul posto c'erano circa cinquanta operatori, tra vigili del fuoco e volontari della Protezione civile di Genzano, Ariccia, Albano e Castel Gandolfo. Sul posto anche gli uomini della polizia di Stato, della polizia locale e dei carabinieri per presidiare le abitazioni e per coordinare le evacuazioni. Qualche persona si è sentita male a causa del fumo, ma fortunatamente non si registra alcun ferito grave. I pompieri segnalano che l'incendio ha coinvolto anche un'autorimessa e sono state completamente distrutti circa dieci mezzi tra camion e macchine.

"L'incendio ha bruciato ettari di terreno con sterpaglie, alberi da frutto, automobili ecc. e ha lambito abitazioni. Polizia, polizia locale e carabinieri hanno evacuato e messo in sicurezza la popolazione, mettendo anche a disposizione un paio di ambulanze per le persone che hanno subito intossicazioni", fa sapere la Protezione civile di Genzano