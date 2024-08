video suggerito

A Gaeta salvate 11 persone su un gommone in balia delle onde: a bordo anche 5 bimbi e donna incinta Tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza per undici persone rimaste in balia delle onde a largo di Gaeta per un’avaria ai motori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In balia delle onde a bordo di un gommone di dieci metri. Tornavano da Ponza e a circa quindici miglia dalla costa i motori si sono improvvisamente spenti. A bordo c'erano undici persone, tra cui cinque bambini e una donna incinta. Per fortuna, la Guardia Costiera di Gaeta è intervenuta tempestivamente e ha messo tutti in salvo. Nessuno è rimasto ferito.

L'imbarcazione era alla deriva tra le onde in mare aperto, poiché i motori, da 600 cavalli, si erano improvvisamente spenti senza che fosse possibile riavviarli. Il gruppetto a bordo del gommone è rimasto per diversi minuti in balia del mare, molto mosso a causa di forti venti di maestrale.

Stando a quanto si apprende, la segnalazione di soccorso è stata inizialmente ricevuta dal comandante della capitaneria di porto di Gaeta. Quest'ultimo, libero dal servizio, si trovava presso l' Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina. Insieme al personale dell'ufficio, il comandante è riuscito ad ottenere la posizione in cui il gommone era rimasto in panne tra le onde e ha lanciato l'allarme alla Capitaneria di Porto di Gaeta.

Dal porto sul litorale pontino è partita immediatamente la motovedetta CP 856 che si è diretta verso il gommone. Grazie al radar e all'utilizzo di un razzo di segnalazione, la motovedetta è riuscita a individuare la barca alla deriva e a portare tutti in salvo. Le undici persone a bordo erano in grave stato di shock a causa della situazione di estremo pericolo appena vissuta. Una volta a terra, sono state tutte affidate alle cure dei sanitari del 118, che hanno prestato loro i primi soccorsi. Nessuno è risultato ferito e le condizioni di tutti sono buone.