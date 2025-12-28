A fuoco Scienze Politiche a Roma Tre, incendio in università: colonna di fumo denso e fiamme

L’incendio divampato davanti all’ingresso della sede di Roma Tre.

Brucia l'università a pochi passi da San Paolo: paura a Roma Tre dove, nel pomeriggio di oggi, domenica 28 dicembre 2025, è scoppiato un incendio nella sede di via Silvio D'Amico all'angolo con via Leonardo da Vinci, nella zona fra San Paolo e Marconi. Le fiamme si sono sviluppate in breve tempo e hanno coperto la zona che si trova fra l'ingresso in università e una palazzina.

L'incendio nel pomeriggio di oggi alla sede di Scienze Politiche a Roma Tre

Il rogo è divampato dopo le ore 16, ma non è ancora chiaro cosa abbia causato l'incendio. Le fiamme si sono sviluppate con rapidità. In modo altrettanto veloce si è sviluppato il fumo, scuro e denso, ben visibile a distanza. Ad andare a fuoco, secondo le prime informazioni, sarebbero rifiuti e sterpaglie.

L'allarme, proprio per le fiamme alte e la spessa nube di fumo, è scattato quasi immediatamente. In breve tempo hanno raggiunto il luogo dell'incendio, fra le stazioni della metropolitana San Paolo e quella di Marconi, i vigili del fuoco e i carabinieri. A bruciare la sede di Scienze Politiche dell'università degli studi di Roma Tre che si trova non troppo distante da quella di Lettere, Filosofia e Lingue e, ancora più vicina, a quella di Economia dello stesso ateneo, con cui è in parte collegata.

Leggi anche Scoppia un incendio nel palazzo di Enel in ristrutturazione: fumo in viale Regina Margherita

L'arrivo dei soccorsi

Non appena giunti sul luogo della segnalazione, i vigili del fuoco si sono messi immediatamente al lavoro per cercare di arginare le fiamme e mettere in sicurezza l'intera zona. La velocità dell'azione ha permesso di non coinvolgere le automobili parcheggiate nei posteggi ai lati della strada e gli alberi che si trovano davanti all'ingresso. Complice anche la chiusura dei giorni festivi e della domenica, oltre al lavoro attento e rapido dei soccorritori, fortunatamente non sono state registrate persone ferite o intossicate.