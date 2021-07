A Fiumicino si può fare il vaccino ‘last minute’ prima di partire per vacanza con l’aereo Inaugurato all’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino il nuovo punto vaccinale Vax&Go. Non serve prenotazione e sono disponibili i vaccini Pfizer, Moderna e Johnson&Johnson. Il presidente Zingaretti: “L’Aeroporto di Fiumicino è il primo al mondo dove si potrà fare il vaccino in partenza per le vacanze”.

A cura di Enrico Tata

All'aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino è stato inaugurato questa mattina il nuovo punto vaccinale ‘Vax&Go'. In questo centro vaccinale tutti i viaggiatori con cittadinanza europea si potranno immunizzare fino all'ultimo minuto prima di partire con l'aereo. Sono disponibili i vaccini a mRNA Pfizer e Moderna, ma anche quello mododose della Jannsen (Johnson & Johnson). Per vaccinarsi non serve alcuna prenotazione e, come si vede nella fotografia, l'ingresso del punto vaccinale è ampiamente indicato. È stato realizzato in collaborazione tra l'Istituto Spallanzani e Aeroporti di Roma.

"L’Aeroporto di Fiumicino è il primo al mondo dove si potrà fare il vaccino in partenza per le vacanze. È il sistema Vax and Go, che nasce da una sperimentazione che coinvolge Regione Lazio, INMI Spallanzani e Aeroporti di Roma: Fiumicino – Ciampino. Dobbiamo portare l’Italia fuori dall’incubo del Covid e ridare agli italiani la libertà. Ce la faremo solo con il vaccino e con comportamenti responsabili. Tutto il resto sono buffonate che rallentano e allontanano la possibilità di lasciarsi alle spalle uno dei periodi più drammatici dalla storia del dopoguerra. Speriamo che anche altri aeroporti seguano questo esempio", ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.