A Fiumicino salvato un 'diavolo di mare' da 100 chili: era rimasto intrappolato Intervento della guardia costiera a Fiumicino per salvare una mobula, più conosciuta col nome di 'diavolo di mare', rimasta intrappolata nella zona della nuova darsena.

A cura di Enrico Tata

Una mobula, più conosciuta con il nome di ‘diavolo di mare', è rimasta intrappolata nella zona dei lavori della nuova darsena a Fiumicino, litorale romano. Si tratta di una specie marina rara, protetta e non aggressiva, simile alla manta, sebbene in genere di dimensioni più piccole.

Nella mattinata di oggi una mobula è stata avvistata nella zona della nuova darsena pescherecci di Fiumicino, dov'è rimasta intrappolata per via della marea. Nei giorni scorsi era stata già notata a Focene, ma durante la notte se ne erano perse le tracce.

Gli uomini della guardia costiera sono stati impegnati in una versa e propria corsa contro il tempo per liberarla e aiutarla a tornare in mare. Hanno collaborato all'intervento di salvataggio anche operatori sub locali autorizzati della Mtm, la ditta Doronzo dei lavori portuali in corso, quattro militari degli equipaggi marittimi della Guardia costiera e la biologa marina Clò della Life european sharks, presente in quel momento in zona.

Stando a quanto ricostruito, con l'aiuto di una gru è stato aperto un varco tra le barriere della darsena e a quel punto il diavolo di mare (si trattava di un esemplare di più di due metri di larghezza e con un peso stimato di quasi un centinaio di chili) è riuscito a uscire in mare dopo un'operazione durata oltre due ore. L'intervento ha salvato letteralmente la vita alla mobula, che è riuscita così a sopravvivere alle rocce della riva e alle acque basse della darsena. Il comando della Capitaneria di porto "tiene particolarmente a ringraziare gli intervenuti per la sensibilità e la grande collaborazione dimostrata nell'occasione".