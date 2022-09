A Civita di Bagnoregio c’è il Palio della Tonna, una tradizione medievale che non viene abolita Il Palio della Tonna a Civita di Bagnoregio è una delle circa 500 manifestazioni storiche italiane. Una tradizione medievale, che prevede fantini correre sul dorso degli asini. Lav: “Il sindaco metta finalmente fine a questo evento anacronistico e diseducativo come ha fatto con l’aquila”.

A cura di Alessia Rabbai

Il Palio della Tonna (Foto dalla pagina Facebook del Comune di Bagnoregio)

A Civita di Bagnoregio c'è il Palio della Tonna, la caratteristica corsa degli asinelli che portano sul dorso i fantini. L'evento si svolge due volte l'anno, la prima domenica di giugno e la seconda di settembre, davanti alla chiesa in Piazza San Donato della ‘Città che muore', storico borgo patrimonio Unesco. La ricorrenza è in programma per domani, domenica 11 settembre, in occasione della festa del Santissimo Crocifisso.

Il regolamento come si legge sul sito web di Civita di Bagnoregio, prevede che ogni fantino debba percorrere tre giri circolari della piazza, da qui il termine Tonna, che in dialetto locale significa ‘rotonda' – e proseguire con una serie di altre gare. I due migliori fantini parteciperanno alla competizione finale. L'evento viene presentato come uno degli appuntamenti più attesi della Tuscia, simbolo di un profondo legame tra uomo e natura, perché in passato l’asino era l’unico mezzo di trasporto per raggiungere il paese.

"Manifestazione diseducativa e anacronistica"

Con il pretesto del richiamo al passato però viene mantenuta ancora oggi una tradizione medievale come quella dei Palii che sfrutta gli animali e che andrebbe abolita. "Sono circa 500 le manifestazioni storiche in varie città italiane nelle quali rientrano i pali sia con cavalli che asini- spiega Nadia Zurlo, responsabile settore equidi della Lega Anti Vivisezione – Anche se le corse con i cavalli sono quelle che evidenziano il maggior numero di incidenti per gli animali Lav contesta il sistema di sfruttamento degli asini, il più delle volte affittati agli allevatori e poi destinati alla macellazione. Ribadiamo il carattere diseducativo di questo genere di manifestaizioni ormai anacronistiche e inutili, alle quali vengono portati ad assistere anche i bambini, nei confronti dei quali abbiamo la responsabilità morale di crescerli nel rispetto degli animali".

A Civita di Bagnoregio l'aquila-attrazione per i visitatori

Civita di Bagnoregio lo scorso maggio era già finita nel mirino degli animalisti per l'aquila legata come attrazione per i turisti sotto il sole concente. In quel frangente Lav ha denunciato l'accaduto e il sindaco Luca Profili venuto a conoscenza dei fatti è intervenuto prontamente per farla rimuovere. "Il nostro appello al giovane sindaco, che ci auguriamo abbia una sensibilità nei confronti degli animali, è quello d'intervenire in quanto massima autorità della città come ha fatto per l'aquila anche per liberare gli asinelli, mettendo finalmente la parola fine su questa ricorrenza, sostituendola con altro. Civita di Bagnoregio accoglie visitatori da tutto il mondo, non ha bisogno di queste tradizioni per essere amata".

Manca una legge specifica sulle manifestazioni storiche per animali

A mancare è una legge specifica a disciplina delle manifestazioni storiche con animali. "Per ridurre il rischio di incidenti e dare un minimo di tutela agli animali il Ministero della Salute nel 2009 ha emanato un'ordinanza che fissa dei parametri minimi di sicurezza attraverso per questi eventi a tutela sia degli equidi che di spettatori e fantini – continua Zurlo – ad esempio il fondo idoneo per gli animali, che non possono più correre sull'asfalto, la presenza di un tecnico delle associazioni sportive di riferimento, coordinato dal Ministero delle Politiche Agricole Ambientali e Forestali, che verifichi il rispetto dei requisiti di sicurezza. Il numero degli incidenti è diminuto anche se ancora accadono".