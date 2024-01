A Centocelle scomparsa Marisa, una pecorella da appartamento L’appello di un signore pubblicato in un gruppo Facebook del quartiere Centocelle. Molti i commenti ironici: “Giuro che è la prima volta che sento “pecora da appartamento”. Ma e uno scherzo?”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

L'annuncio è stato pubblicato dal signor Donato sul gruppo Facebook ‘Sei di Centocelle se…': "Ciao stamattina intorno alle 7 è scappata Marisa, la mia pecora da appartamento in zona San Felice. Se la vedete poter chiamare il 328 6113718. Grazie, Donato".

In effetti, sono in tanti che hanno scritto di aver avvistato la pecora, anche se qualcuno ha ironizzato: "Giuro che è la prima volta che sento “pecora da appartamento”. Ma e uno scherzo?".

Qualcuno, per esempio, ha detto di aver visto la pecorella a Pietralata: "Buongiorno, volevo avvisarvi che si sta aggirando una pecora nel quartiere. I vigili stanno tentando di recuperarla". Aggiunge Silvia: "Ho visto la pecora a Pietralata,vera molto impaurita. Sono intervenuti i vigili urbani ma non so se è stata recuperata".

Qualcun altro l'ha avvistata sui binari del tram su via Prenestina all'altezza di via Palmiro Togliatti. "Ieri mattina è stata vista su viale Giovanni Battista Valente, nei pressi della gastronomia", ha scritto un'altra utente del gruppo. E ancora: "Ma la sta cercando? Stamattina l'hanno vista correre verso la Collatina".

D'altra parte, come detto, in molti hanno ironizzato sull'accadimento: "Meglio arrosticino che "da appartamento"… E se la fanno pure scappare, povera bestia".

Non è chiaro se l'animale sia stato ritrovato e riconsegnato al proprietario, oppure se stia ancora vagando per le strade della Capitale.