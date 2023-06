A Casal Palocco fiaccolata per il bimbo morto nell’incidente, in migliaia con lumini e magliette bianche Marcia silenziosa alla chiesa di San Timoteo oggi pomeriggio per ricordare il bimbo di 5 anni morto nello scontro tra la Smart e il Suv Lamborghini.

A cura di Pierluigi Frattasi

In migliaia hanno preso parte alla fiaccolata silenziosa a Casal Palocco, oggi, domenica 25 giugno 2023, per ricordare il bambino di 5 anni morto nell'incidente stradale avvenuto lo scorso 14 giugno che ha coinvolto gli youtuber del canale TheBorderline. La marcia è partita alle ore 19,00 dalla scuola d'infanzia che il piccolo frequentava in via di Macchia Saponara, per proseguire poi verso la chiesa di San Timoteo.

Marcia silenziosa con lumini e magliette bianche

I partecipanti indossavano magliette bianche e avevano lumini e striscioni. Il corteo si è incamminato silenziosamente verso la chiesa, per ricordare il bimbo di 5 anni che era nell'auto Smart ForFour travolta dal Suv Lamborghini affittato dagli youtuber. In prima fila tra i manifestanti anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il senatore Maurizio Gasparri, tra gli altri.

Falconi (Municipio X): "Manca l'educazione"

Mario Falconi, presidente del Municipio X, intervenuto ai microfoni di Fanpage.it, ha detto:

Quello che è accaduto è un dramma, per me, come padre, nonno, e per tutti i cittadini. Pensare che questa famiglia debba vivere nella sofferenza un periodo abbastanza lungo per recuperare. Quello che ha colpito di questo fatto, che non è il primo o l'ultimo, è che ci siano stati dei filmati, le modalità con le quali è avvenuto, ci consegna un tipo di società che probabilmente deve fare delle profonde riflessioni. Mi riferisco alla scuola, all'educazione civica, all'educazione familiare. Credo che chi ha sbagliato debba pagare, ma ho una pena enorme anche per quei giovani che stavano su quella macchina perché evidentemente hanno avuto una formazione che li ha portati a credere che il like sia l'obiettivo da raggiungere.

Domani, intanto, lunedì 26 giugno 2023, sarà ascoltato dal gip lo youtuber Matteo Di Pietro al volante della Lamborghini che si è schiantata contro la Smart ForFour lo scorso 14 giugno a Casal Palocco, incidente in cui ha perso la vita il bimbo di 5 anni.