Un uomo di 53 anni è stato arrestato ieri dai carabinieri della caserma di Tivoli. È stato trovato in possesso di 13 chili di hashish e 6mila euro in contanti, per questo dovrà rispondere di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto è avvenuto a Roma, nella zona di Settecamini, al termine di un rocambolesco inseguimento su via Tiburtina terminato in una strada limitrofa l'imbocco del Grande Raccordo Anulare. Tutto è cominciato quanto i carabinieri della caserma di Settecamini hanno fermato l'uomo per un normale controllo. Il 53enne, che si trovava alla guida di un lussuoso Suv, inizialmente si è fermato come da prassi e tutto sembrava procedere normalmente. Ma quando gli agenti hanno chiesto di mostrare i documenti, ha ingranato la marcia ed è scappato, rischiando di investire uno dei militari presenti.

Non si ferma all'alt e prova a investire un militare, arrestato

I carabinieri hanno dato l'allarme alla centrale operativa, facendo scattare l'inseguimento e la caccia dell'uomo per una delle vie principali di Roma. Sul posto, oltre ai militari della compagnia di Settecamini, sono arrivati anche i colleghi di Tivoli, che sono riusciti a bloccare il fuggitivo in una strada limitrofa l'imbocco del Grande Raccordo Anulare. Quando hanno perquisito la macchina è venuto alla luce il motivo della fuga: il 53enne, risultato già noto alle forze dell'ordine, in macchina aveva una busta con 13 chili di hashish e 6mila euro in contanti, molto probabilmente provento dell'attività di spaccio. Se immesso sul mercato, l'hashish avrebbe fruttato ai clan che gestiscono lo spaccio a Roma 70mila euro. È stato distrutto e il 53enne arrestato: dopo essere stato processato con il rito direttissimo, è stato tradotto agli arresti domiciliari.