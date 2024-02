A 17 anni picchia sua madre per i soldi della droga, la manda in ospedale con 15 giorni di prognosi Verrà affidato ad una comunità di recupero un 17enne che chiedeva insistentemente i soldi per la droga alla madre e che in un’occasione l’ha picchiata, facendola finire in ospedale con 15 giorni di prognosi. I carabinieri lo hanno arrestato in flagranza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha picchiato sua madre fino a mandarla in ospedale con quindici giorni di prognosi. I carabinieri della Stazione di Roma Madonna del Riposo hanno arrestato in flagranza di reato un ragazzo di diciassette anni della provincia di Roma, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia.

L'ultimo episodio a seguito del quale è scattato l'arresto è accaduto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 28 febbraio, in un'abitazione di via Gregorio XI. Ai militari è arrivata una segnalazione del Numero Unico delle Emergenze 112 per un intervento di lite in famiglia.

A chiedere aiuto una donna, che ha spiegato di essere stata minacciata e aggredita da proprio figlio minorenne, il quale appunto viveva con lei. La donna ha spiegato anche la dinamica dell'aggressione in quanto il giovane continuava a chiederle soldi che lei sospetta servissero per comparre droga.

Il 17enne chiedeva alla madre i soldi per la droga

I carabinieri sono giunti in brave tempo all'interno dell'abitazione. La donna che ha denunciato il figlio, ha raccontato loro che i maltrattamenti da parte del figlio andavano avanti ormai da tempo e che una volta l'avrebbe picchiata, facendola finire in ospaedale con ferite che i medici hanno ritenuto guaribili in quindici giorni.

I carabinieri su indicazione della Procura presso il Tribunale per i Minorenni hanno arrestato il diciassettenne e lo hanno portato nel centro di giustizia minorile Virginia Agnelli. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha stabilito per il giovane l’affidamento ad una comunità di recupero.

Minori nascondevano in casa chili di droga

Altri recenti fatti di cronaca che riguardano minorenni si sono verificati nei giorni scorsi. Due fratelli di quindici e diciassette anni di Montespaccato nascondevano in casa oltre un chilo di sostanza stupefacente tra cocaina, hashish e marijuana. I carabinieri che hanno svolto la perquisizione domiciliare li hanno arrestati e portati in ipm, poi collocati in una casa famiglia. Nascondeva in casa invece ben 40 chili di droga un ragazzo di diciannove anni, anch'egliarrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il bilnacio del sequestro è di due involucri contenenti 58 grammi di cocaina, circa 88 grammi di hashish e 11 chili di marijuana.