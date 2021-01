104 anni compiuti in piena pandemia e dopo aver sconfitto il covid. Armenio Santucci, ultra centenario ospite della Rsa Salus, ha spento le candeline il 28 dicembre scorso. Un traguardo che non era affatto scontato data la sua età e il virus, che avrebbe potuto non lasciargli scampo. E invece, dopo giorni di febbre, è tornato più forte di prima. Il prossimo obiettivo? Andare in Africa o in India e ovviamente organizzare una grande festa per i 105 anni dato che quest'anno il party si è svolto in modo molto contenuto date le restrizioni in corso. Nato il 28 dicembre 1916, Armenio è diventato l'eroe della Rsa. "Un po' come tutti i pazienti che ce l'hanno fatta", spiega la responsabile sanitaria di Salus, la dottoressa Stefania Giordano.

Armenio ha preso il covid nel cluster di novembre

Il cluster nella Rsa Salus si è verificato all'inizio di novembre. "Armenio ha preso il covid in forma sintomatica, anche se non ha avuto un grande coinvolgimento respiratorio – spiega Giordano – La cosa più importante è che è riuscito a recuperare in pieno". E il signor Armenio, infatti, è un pozzo di energia. "Sono stato up and down come si dice in inglese – spiega a Fanpage.it – ma sono stato riguardato. Mi sento abbastanza bene, ho camminato pure in piedi, sto aspettando che i dottori mi dicano ‘sei guarito, vattene'. Adesso dobbiamo solo scegliere dove andare, se in Africa o tornare in India, dove sono stato quattro anni e mezzo".

Supera il covid a 104 anni: prossimo obiettivo, festa per i 105

"Lì per lì mi sono veramente spaventata e preoccupata, perché pensavo che alla sua età fosse difficile superare la malattia – commenta Natalia Santucci, figlia di Armenio – Temevo che ci potessero essere degli strascichi non piacevoli, che non tornasse a essere lo stesso di prima. E invece devo dire con grande gioia che sta di nuovo bene". Armenio ha anche un'altra figlia, Anna. Pure lei è stata molto preoccupata e temeva il padre non superasse la malattia. "Sono stata in ansia fino a che non ho saputo che era negativo, perché non sai mai come il covid può evolvere. Ma quando è passata la febbre ci siamo tranquillizzate". Adesso il signor Armenio può dedicarsi di nuovo a ciò che lo appassiona. E organizzare finalmente un grande ballo per il prossimo traguardo: i 105 anni.