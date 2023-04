“4mila euro per non far arrestare vostro figlio”: 90enne fa resistenza, spinta e ferita dal truffatore La signora è stata portata in ospedale, ha ricevuto dieci giorni di prognosi. I due sono stati arrestati con l’accusa di truffa e rapina impropria.

Hanno detto a una coppia di novantenni che il figlio stava per essere arrestato, e che se volevano evitarlo avrebbero dovuto dargli 4mila euro. Quando la donna ha opposto resistenza, dicendo che voleva avere prima delle garanzie, uno dei due truffatori l'ha spintonata, facendola cadere a terra. Entrambi sono stati arrestati dalla polizia di Latina: devono rispondere di truffa e rapina impropria.

I fatti sono accaduti ieri mattina a Latina. Due uomini originari della Campania sono partiti verso il capoluogo pontino per mettere a segno il colpo. Sono andati dalla coppia, due signori molto anziani di novant'anni, dicendogli che il figlio era in guai seri e che stava per essere arrestato. Per impedirlo, la coppia avrebbe dovuto dare loro 4mila euro.

Una truffa che viene fatta molto spesso da truffatori ai danni di persone anziane, spesso irretite dal comportamento di questi soggetti, che si presentano sempre molto affabili e ben vestiti. Spesso millantano di essere i nipoti, confondendoli, e chiedono sempre ingenti somme di denaro e gioielli, paventando disgrazie nel caso non gli fossero dati.

In quest'occasione, mentre uno dei due truffatori era con la coppia di anziani, l'altro aveva cominciato a tempestare il figlio di chiamate con varie scuse. L'obiettivo però era uno: tenere il suo telefono occupato, di modo che i genitori non riuscissero a contattarlo per sapere se stesse bene o meno. I poliziotti però, sono riusciti a intervenire in tempo, arrivando prima che i due uomini riuscissero a fuggire.

Quando i poliziotti sono arrivati, i due erano ancora dalla coppia. L'anziana signora, spinta da uno dei truffatori, è stata portata in ospedale, e ha ricevuto una prognosi di dieci giorni.