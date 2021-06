Sono in corso le ricerche di un giovane turista di 23 anni scomparso da circa 24 ore. Il ragazzo era andato a fare una nuotata nel lago di Bracciano, ma da allora si sono perse le sue tracce. A dare l'allarme è stato l'amico: non vedendolo rientrare, dopo circa due ore ha chiamato il 112. Subito sono partite le ricerche con le motovedette dei carabinieri, ma a distanza di 24 ore del giovane non c'è traccia. Sul posto, anche il personale dei vigili del fuoco e della protezione civile. Il ragazzo, di cui non è stata resa nota l'identità, è un turista olandese, venuto a Trevignano Romano per passare le vacanze. L'ultima volta è stato visto a Riva del Polline nella giornata di ieri.

Scompare 23enne a Bracciano: ricerche in corso da 24 ore

C'è grande preoccupazione per il ragazzo, del quale al momento non è stata trovata traccia. Secondo le prime informazioni, il 23enne sarebbe sparito all'altezza della spiaggia adiacente il ‘Parco del lago'. Erano circa le 10.30 del mattino quando all'amico ha detto che avrebbe fatto una nuotata verso Trevignano Romano: ma non ha mai fatto ritorno. I due turisti si sono accampati con la tenda nella serata di giovedì, la scomparsa del 23enne risale invece a venerdì mattina. L'ultima volta l'amico l'ha visto immergersi nel lago, e da allora non è stato più avvistato. Quando ha visto che non tornava ha capito che poteva essere successo qualcosa di grave, e ha chiamato immediatamente i soccorsi, con la speranza di trovarlo subito. Purtroppo le ricerche non hanno dato ancora esito positivo, anche se i soccorritori stanno lavorando senza sosta per trovare il 23enne.