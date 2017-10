Sta bene la quindicenne allontanatasi da casa il 4 ottobre da Guspini (Cagliari) e finita tra i casi di scomparsi trattati in prima serata dalla trasmissione Chi l'ha visto?. Come riporta la stampa locale, la ragazza è stata riconosciuta da un pattuglia in servizio nei pressi di via Ciusa, a Cagliari, dove il suo cellulare era stato localizzato l'ultima volta. Assicuratisi che stesse bene, gli agenti hanno poi accompagnato la ragazza negli uffici della Questura.

La scomparsa.

Sofia Dessì, studentessa, era uscita da casa la mattina del 4 ottobre intorno alle 7 e 30 per andare a scuola. Si è diretta alla fermata dei pulman dove è poi salita a bordo del bus che porta a Villacindro, dove Sofia frequenta il Liceo Piga. Invece di scendere alla solita fermata, però, la ragazza è rimasta a bordo del bus diretto a Cagliari, dove è scesa. Il suo cellulare è stato stato localizzato in via Dante, nel capoluogo sardo. Da allora della studentessa non si sono avute più notizie.

L'appello a Chi l'ha visto?

Quando non hanno visto rientrare Sofia da scuola, i genitori hanno presentato immediatamente la denuncia di scomparsa e la sera stessa hanno telefonato, in diretta, al programma condotto da Federica Sciarelli, per lanciare un appello. Visibilmente in ansia, i coniugi hanno descritto la loro figlia e il percorso che era solita fare per raggiungere la scuola. La conduttrice li ha poi invitati a fare un appello rivolto a Sofia: "Non è successo niente, torna a casa", ha detto il padre in collegamento con gli studi di Raitre, tentando di rassicurare la figlia che non sarebbe stata punita per quella fuga."Per lei, al ritorno, ci sarà solo un abbraccio", ha fatto eco la conduttrice. Fortunatamente l'ansia dei genitori di Sofia è durata solo poche ore. Adesso Sofia potrà prendersi l'abbraccio promesso.