È stata ritrovata sana e salva la 25enne scomparsa da Scodosia, piccolo comune della provincia di Padova, in Veneto. Giulia Cattaneo, venticinque anni mancava da casa da venerdì. La sua scomparsa era stata denunciata dai familiari e segnalata da numerosi appelli sui social network, dove dopo il primo post si era attivato il tam tam delle condivisioni. La ragazza è stata individuata dagli agenti della polizia ferroviaria alla stazione di Padova. "Giulia è a casa e sta bene – scrive su Facebook sua sorella, che vive fuori regione e che per prima aveva dato la notizia – Non so aggiungere altro, l’importante è che sia tornata".

La giovane, che vive con il fidanzato, anche lui vittima di ore angoscia, era uscita di casa venerdì portando con sé documenti e cellulare e da allora non aveva più fatto ritorno nell'appartamento in cui da qualche anno vive a Scodosia. Numerose segnalazioni avevano collocato Giulia in diversi luoghi, ma nessuna di queste si era rivelata fondata. Secondo quanto ricostruito, la giovane veneta aveva raggiunto Padova per fare degli acquisti e poi aveva spento il cellulare e far perdere le proprie tracce. Non sono chiari i motivi dell'allontanamento della giovane che ora è stata riaccompagnata a casa dai militari.