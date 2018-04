Alice è stata ritrovata e sta bene. È la notizia che Ivan Cuvato, il papà della giovanissima modella savonese scomparsa 24ore fa ha diffuso attraverso il suo profilo Facebook. Alice, scrive suo padre, sta bene e si trova in ospedale per svolgere alcuni accertamenti. Il papà della ragazza ha ringraziato quanti, nelle ultime ore, hanno contribuito alle ricerche condividendo l'appello di scomparsa. La 23enne fotomodella si era allontanata da casa, dove vive con la madre a Savona, la notte di martedì 11 aprile. Quando si è accorta dell'assenza di sua figlia, la donna l'ha cercata immediatamente presso amici e parenti, per poi presentare denuncia di scomparsa poche ore dopo, quando ha realizzato che la figlia si era allontanata sprovvista dei farmaci che assume quotidianamente per la sua terapia.

Il caso in diretta a Chi l'ha visto?

Le ricerche si erano concentrate nelle stazioni ferroviarie di Albisola, Savona e Genova. Alice, infatti, aveva manifestato il desiderio di raggiungere Milano. Anche la redazione di Chi l'ha visto? si è occupata del caso. La trasmissione dedicata agli scomparsi, condotta da Federica Sciarelli, ha dedicato uno spazio alla scomparsa della giovane modella nella puntata del 11 aprile. "Tu che stimi tanto Federica Sciarelli, per favore chiamala", ha detto in diretta la mamma di Alice, rivolgendosi direttamente alla figlia, che, ha specificato sta attraversando un periodo di fragilità. Poi, fortunatamente, la notizia del ritrovamento della ragazza ha messo fine alle angosce della famiglia.