Nel corso della notte, con la diffusione dei primi exit poll sono arrivate anche le proiezioni relative alla ipotetica distribuzione dei seggi parlamentari. A un certo punto, in diretta a Porta a Porta, l'onorevole forzista Paolo Romani aveva dichiarato che il centrodestra avrebbe avuto 240 seggi alla Camera e 148 al Senato: "Questo vuol dire che il centrodestra avrebbe sostanzialmente vinto le elezioni. Aspettiamo l'assegnazione dei seggi, che è profondamente diversa dai dati proporzionali". Poco dopo, Romani aveva aggiunto: "In base ai dati elaborati da uno studio di Forza Italia non ancora reso noto, alla coalizione di centrodestra toccherebbero 277 seggi alla Camera e 148 al Senato". Secondo la prima stima dei seggi diffusa da Consorzio Opinio, alla Camera il centrodestra avrebbe avuto invece tra i 225 e i 265 seggi, il MoVimento 5 Stelle sarebbe finito invece tra i 195 e i 235 seggi, il centrosinistra tra i 115 e i 155 seggi. Liberi e Uguali avrebbe ottenuto tra i 12 e i 20 seggi, mentre le altre liste raccoglierebbero tra i 6 e gli 8 seggi.

I dati reali hanno però cambiato questo quadro, tanto che ora la situazione sembra essere in parte diversa. Le ultime stime parlano di un centrodestra con 250-260 seggi alla Camera (con la Lega che all'interno della coalizione avrebbe più poltrone rispetto a Forza Italia) e 130-140 seggi al Senato, sempre con il Carroccio davanti. Bene il MoVimento 5 Stelle, che raccoglierebbe tra i 230 e i 240 seggi alla Camera dei deputati e tra i 110 e i 120 seggi al Senato della Repubblica. Male il Partito Democratico, che porterebbe a Montecitorio tra i 110 e i 120 deputati, mentre a Palazzo Madama andrebbero circa 50 senatori. Liberi e Uguali dovrebbe eleggere circa 15 deputati e 10 senatori. Nelle prossime ore, quando sarà completata l'assegnazione dei seggi, questi dati potrebbero subire delle piccole variazioni.