A pochi giorni dal ritrovamento del suo cadavere in un vecchio appartamento di Arischia, è stato risolto il giallo della morte della trentunenne Valentina Buongiorno. Stando alle risultanze dell'autopsia condotta ieri mattina dall'anatomopatologo dell'Asl de L'Aquila, il dottor Giuseppe Calvisi, condotto presso l'obitorio dell'ospedale in cui la giovane era stata trasferita, la ragazza sarebbe morta a causa di un tragico incidente occorso nella sua vecchia casa: cercando di entrare nel suo vecchio appartamento, la trentunenne avrebbe mandato in frantumi una grossa vetrata e sarebbe morta dissanguata a causa delle ferite riportate. Dopo l'esecuzione degli esami autoptici, gli inquirenti hanno fatto decadere l'ipotesi dell'omicidio perché sarebbe emerso che Valentina Buongiorno è deceduta a causa di un incidente provocato da lei stessa. Il cadavere della giovane era stato ritrovato immerso in una pozza di sangue nella giornata di mercoledì scorso. A fare la tragica scoperta era stato il fratello della ragazza.

Dall'autopsia è emersa l'assenza di qualsivoglia ferita riconducibile a un'aggressione, mentre erano invece presenti profonde lesioni compatibili con le ferite provocate dalla vetrata andata in frantumi. Secondo gli inquirenti si sarebbe dunque trattato di una tragica fatalità: la ragazza si sarebbe ferita cercando di entrare nella sua vecchia casa da una finestra perché aveva rotto la chiave nella porta e questa circostanza l'avrebbe portata a cercare di forzare la porta finestra, azione che le è costata la vita. Valentina Buongiorno mancava da casa da mesi perché la palazzina in cui era sito l'appartamento ha rischiato di saltare in aria a seguito di un’esplosione in un laboratorio di fuochi d’artificio.