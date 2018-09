Rischio microbiologico. Questo il motivo che ha spinto il Ministero della Salute a diffondere un avviso di richiamo per un lotto di cous cous pollo e verdure, in confezione take away. Il marchio è Gastronomia d’Italia, venduto dalle catene Auchan e Simply. Come si legge nel comunicato pubblicato sul sito del dicastero, il prodotto in questione è venduto in vaschette di plastica da 200 grammi, con il numero di lotto 18041. La data di scadenza è: 07 ottobre 2018. Il cous cous oggetto del richiamo è stato prodotto per il gruppo SMA SpA dall'azienda alimentare "La Sorgente" srl, nello stabilimento di via Aldo Moro 6, a Pessano con Bornaco, in provincia di Milano. Il marchio di identificazione è CE IT358L.

A scopo precauzionale, per garantire la Salute dei consumatori, Giovanni d'Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, raccomanda di evitare di consumare il consumo del prodotto. L'indicazione è di riportarlo direttamente al punto vendita ove è stato acquistato. Per ogni informazione, è disponibile il numero verde 800 896996 a cui risponde il servizio clienti.

Nell'ambito della sicurezza alimentare, il rischio microbiologico alimentare è rappresentato dalla possibile manifestazione di un effetto indesiderato a seguito dell’esposizione ad agenti patogeni zoonotici attraverso il consumo di alimenti. I più diffusi sono:

Campylobacter spp

Escherichia coli verocitotossici

Listeria monocytogenes

Salmonella spp

Toxoplasma

microrganismi produttori di tossine alimentari (p.e.Stafilocchi coagulasi positivi).

Si definisce zoonosi un'infezioni e patologia trasmessa per via naturale, indirettamente o direttamente, dall'animale all’uomo. Questo si verifica, per esempio, quando si consumano alimenti contaminati. La gravità di patologie di questo genere, una volta contratte dall'uomo, può variare partendo da forme sub-cliniche di lievissima entità a forme con sintomi rilevati di media entità, fino a raggiungere forme piuttosto serie.