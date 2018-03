Una lite per un cliente in un night club di Rimini ha costretto all’intervento della polizia. Quando gli uomini delle forze dell’ordine sono arrivati sul posto, non si aspettavano però che le protagonista del violento diverbio fossero tutte donne. Come scrive il Resto Del Carlino, il litigio si è innescata sabato mattina, poco dopo l’alba, fra le tre giovani che lavorano insieme nel locale sulla Riviera e che condividono anche lo stesso appartamento. A scaldare gli animi delle tre, a quanto pare, è stata proprio l’accesa discussione, iniziata nel locale e poi proseguita anche a casa, su chi di loro doveva occuparsi di un certo cliente del night. Intorno alle 7 di mattina, una ragazza di circa 20 anni, di origini romena, ha chiamato gli agenti. “Mi hanno aggredito loro, prendendomi a pugni: vedete i segni sul viso?”, ha raccontato la ragazza agli agenti della Volante, mostrando le ferite sul volto. La giovane romena ha puntato il dito contro le due colleghe del night (sue connazionali), accusandole di essere state loro a menare le mani per prime.

La rissa sarebbe iniziata durante la notte nel locale dove le tre lavorano. Le tre stavano stabilendo chi fra di loro doveva occuparsi di un certo assiduo frequentatore del night riminese. Neanche quando sono tornate a casa, dopo la fine del turno, la lite si è fermata. Anzi: proprio una volta rientrate in appartamento le tre spogliarelliste, ancora con gli abiti da ‘lavoro’ addosso, hanno cominciato a far volare le mani. Non è ancora chiaro se la 20enne abbia deciso se presentare o meno la denuncia contro le altre due, come consigliato dagli agenti della Volante intervenuti sabato mattina. La giovane si è comunque recato subito in ospedale per farsi curare le ferite riportate.