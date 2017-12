Una meningite devastante e fulminante quella che si è portata via in appena 24 ore Oliver Hall, un bimbo inglese 6 anni. È deceduto al James Paget University Hospital di Norfolk il 24 ottobre scorso ed ora i genitori hanno deciso di pubblicare l’ultima foto scattata al loro bambino prima che il suo cuore si spegnesse per sempre nel tentativo di sensibilizzare alla ricerca contro questa terribile malattia che colpisce soprattutto i più piccoli.

Oliver non era vaccinato contro il meningococco di tipo B, una malattia rara, ma gravissima: dal 2014 è disponibile in Italia un nuovo vaccino contro quello che ad oggi è il responsabile più frequente della malattia. In Regno Unito, il sistema sanitario nazionale (NHS), lo ha aggiunto al programma di immunizzazione infantile dal settembre 2015, ma solo per bambini di età inferiore ai 12 mesi. Ora, i genitori di Oliver stanno sollecitando il governo a renderlo disponibile gratuitamente ai piccoli di ogni età. Bryan e Georgie Hall, di Halesworth nel Suffolk, hanno unito le forze con l’associazione Meningitis Now con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sulla malattia.

"Il governo sta dicendo che non è economicamente conveniente vaccinare più bambini contro la meningite. Il nostro obiettivo principale è fare in modo che cambi idea" spiega Georgie. L'organizzazione benefica sostiene che un vaccino per tutti rappresenterebbe un risparmio, se confrontato con il costo delle cure della devastante malattia. Il mese scorso la signora Hall ha incontrato i parlamentari e altre famiglie, che hanno perso i loro figli a causa della meningite. “Ci hanno detto che ora sarà creato un gruppo di lavoro con l'obiettivo principale di esaminare l'efficacia dei costi del vaccino e distribuirlo ai bambini. Questo è un passo positivo" ammette la mamma di Oliver.