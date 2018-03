Strage di creature marine nel Regno Unito. Sulla spiaggia di Ramsgate, nel sud dell’Inghilterra, sono state trovate decine di migliaia di stelle marine morte che erano state portate a riva dalla corrente. Oltre alle stelle marine, tanti altri animali sono stati trovati negli ultimi giorni lungo le coste della Manica e del mare del Nord. Secondo quanto si legge sui media britannici, si pensa che queste creature siano morte a causa di una combinazione di fattori e in particolare a causa delle temperature particolarmente basse registrate la settimana scorsa. Freddo che ha reso queste creature marine vulnerabili. In particolare la tempesta che ha colpito varie parti d’Europa ha provocato questa strage nel Kent.

Pescatori a caccia di animali ancora in vita per riportarli in mare – Di solito granchi, aragoste e altri animali marini si spostano in acque profonde quando ci sono delle tempeste ma è possibile che in questo caso non ci siano riusciti perché il freddo li ha rallentati molto. L’effetto si è visto soprattutto nelle coste meridionali del Paese, dove i fondali sono meno profondi. Anche in altri luoghi sono state trovate delle carcasse ma anche creature ancora vive circondate da cadaveri. I pescatori che vivono nella zona hanno setacciato le spiagge per cercare gli animali – come per esempio delle aragoste – ancora in vita, soccorrerli e riportarli in mare. Le vittime sono per la maggior parte invertebrati, ma sono stati trovati anche alcuni pesci.