Una bimba di 10 anni è morta nel sonno dopo che un'infermiera “non è stata in grado di capire” che soffriva di appendicite acuta. Mya-Louise Perri, era stata portata al Cromwell Primary Care Centre, di Grimsby, il giorno prima di morire l'8 novembre scorso. L'inchiesta sulla sua morte ha stabilito che alla piccola è stata diagnosticata un'infezione del tratto urinario e un’infermiera professionista le ha diagnosticato una cura a base di antibiotici. Al pronto soccorso non erano presenti medici al momento della diagnosi. Al padre della bimba, Andrew Perrin, è stato detto che se la piccola paziente avesse manifestato un peggioramento delle condizioni di salute, si sarebbe dovuto presentare di nuovo in ospedale. Ma il mattino dopo, l’ha trovata senza vita nel suo lettino nella loro casa di Melrose Way, nella tenuta di Grimsby's Willows. Il coroner del North Lincolnshire, Paul Kelly, stabilito che Mya è morta per peritonite acuta, causata da appendicite acuta. “Una diagnosi incompleta avvenuta alle 12:30 del 7 novembre ha negato un trattamento medico ottimale che, se previsto, avrebbe potuto portare a un risultato favorevole” ha detto Kelly all'udienza al municipio di Cleethorpe. Secondo il consulente, se Mya-Louise fosse stata indirizzata ad un ospedale, probabilmente sarebbe sopravvissuta.

Il ricordo del papà

"Era una di quelle bambine che danno energia a tutti quelli che le stavano affianco. Dava il 110 per cento a scuola: le piaceva molto. Le piaceva lo sport e qualsiasi cosa in cui potesse essere coinvolta. Aveva molti amici. Era sempre aperta a conoscere tutti quelli che incontrava" ha detto papà Andrew. "Voleva essere un politico perché parlava molto e aveva un'opinione su tutto". L’uomo ha ricordato che la figlia ha iniziato a vomitare domenica 5 novembre, e il giorno seguente non si è sentita bene. Martedì la situazione è peggiorata, con la bimba che non riusciva neanche a stare in piedi. È stata portata in autobus al centro di pronto soccorso di Cromwell. Qui l’infermiera le ha prescritto antibiotici per un'infezione del tratto urinario e poi l’ha dimessa. L’ultima volta che il padre l’ha vista viva è stato alle 19 del 7 novembre, quando è andata a controllarla nel sul lettino. Alle 8:30 del mattino ha fatto la drammatica scoperta.