Una bambina di nemmeno sei anni ha subito abusi e violenze per un anno e mezzo da un uomo di 63 anni, un bosniaco senza fissa dimora che stamattina è stato arrestato dalla polizia di Reggio Emilia con l'accusa di violenza sessuale aggravata su minore. Gli uomini della squadra mobile della città emiliana hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Reggio Emilia, su richiesta del pubblico ministero Maria Rita Pantani. L'inchiesta è scaturita dalle confidenze fatte dalla minore al padre e alla madre, in cui raccontava dettagliatamente le molestie subite dall'uomo, amico di famiglia da tempo e quindi soggetto di assoluta fiducia.

I fatti sarebbero avvenuti avvenuti in una casa di Reggio Emilia, per un anno e mezzo e fino all'agosto scorso. La bambina, che nel frattempo ha compiuto sei anni, è stata ascoltato dagli inquirenti in audizione protetta, alla presenza degli psicologi, ed ha raccontato tutto quello che è stata costretta a subire. Ora l'uomo si trova in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia, durante il quale avrà l'opportunità – alla presenza del suo difensore – di esporre le sue considerazioni e difendersi dalle accuse che, se si riveleranno fondate, lo inchioderanno a responsabilità pesantissime.