Un incubo finito fortunatamente nel migliore dei modi, ma che ovviamente ha causato ferite che forse non guariranno mai. E' quello vissuto da Marco, un uomo della provincia di Reggio Emilia di 445 anni assolto da una recente sentenza della Cassazione dopo essere stato accusato dalla sua ex moglie di violenze sessuale. La donna, una 40enne impiegata in un’azienda di Modena, aveva denunciato l'uomo per stupro, ma l'aveva fatto solo per ripicca. Fortunatamente i giudici del terzo grado di giudizio hanno confermato la sentenza emessa in appello, condannando la quarantenne a un anno e quattro mesi con l’accusa di calunnia.

La vicenda ha avuto inizio la notte del 26 dicembre del 2011, come ha raccontato a Il Resto del Carlino il protagonista della vicenda. "Abbiamo fatto l’amore quella notte – spiega Marco, nome di fantasia – pur essendoci già lasciati da tempo. Ma per lei, evidentemente, quella serata rappresentava una sorta di ‘incontro riparatore’, nonostante io le avessi detto che per me la separazione consensuale era definitiva. Lei si arrabbiò moltissimo, dicendomi che voleva ricominciare e mi disse chiaramente: ‘Te la farò pagare'. Poi fui chiamato dal tribunale: per vendicarsi del mio rifiuto, mi aveva denunciato per violenza sessuale".

Le accuse nei confronti dell'ex marito vennero archiviate e di conseguenza la moglie venne sottoposta a processo per calunnia: malgrado la condanna in primo e secondo grado, ha voluto ricorrere anche in Cassazione, dove i giudici hanno confermato le precedenti sentenze chiudendo così un capitolo molto doloroso per la vita di Marco: "È stato un incubo lungo sette anni. Non ho passato degli anni bellissimi. È vero, mi sono rifatto la mia vita, mi sono risposato, ma agli occhi di molta gente che abita nel mio paesino, negli ultimi tempi io ero quello che aveva violentato la sua ex moglie. Mi sono sentito come uno a cui è stata fatta terra bruciata, soprattutto nei confronti dei miei figli".