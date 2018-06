"Abbiamo visto la morte in faccia, nessuno è rimasto ferito soltanto per puro caso", così alcuni viaggiatori che erano in attesa di un treno alla stazione dell'alta velocità Mediopadana di Reggio Emilia raccontano quanto avvenuto nelle scorse ore sulla banchina 4 dello scalo ferroviario dove improvvisamente una pesante lastra si è staccata dal tetto schiantandosi a terra. L'incidente nella mattinata di lunedì 4 giugno, quando sulla banchina vi erano già diverse persone in attesa del treno verso Roma. Solo per un fortuito caso si sarebbe sfiorata la tragedia, come hanno raccontato alcuni viaggiatori alla Gazzetta di Reggio. Pochi centimetri più in là e, probabilmente, per alcuni di loro sarebbe stata la fine

Proprio nel momento in cui sul monitor erano comparsi i numeri corrispondenti alle carrozze e le persone si stavano spostando, infatti, è avvenuto il crollo. Una grossa lastra di vetro, grossa quanto una scrivania, si è schiantata al suolo dove poco prima vi erano alcuni viaggiatori in procinto di partire. "C’è stato un rumore fragoroso, da brividi. Il tempo di voltare lo sguardo e abbiamo capito: una lastra di copertura, in cristallo, grande quanto una scrivania, è caduta. Nessuno è rimasto sotto soltanto per un caso. Qualche passo più in là e avrebbe potuto uccidere uno di noi" ha raccontato un viaggiatore.

Rfi, che subito dopo l’incidente ha allertato il personale che è intervenuto e in poco tempo e ha ripulito tutta la banchina dai resti della lastra, ha confermato il crollo ma ha tenuto a precisare che periodicamente la stazione è soggetta a controlli sulla tenuta, e che dall’ultima ispezione non era emerso nulla di allarmante. In seguito all’episodio, comunque, la società ha annunciato che eseguirà ulteriori approfondimenti per accertare le cause del distacco del pannello e prendere gli opportuni provvedimenti sulla struttura realizzata da dall'archistar Santiago Calatrava e già in passato al centro di polemiche per le infiltrazione d'acqua.