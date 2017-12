Natalina Papandrea, 41 anni, è scomparsa da Rocella Jonica (Reggio) il 17 novembre scorso. Le sue tracce si perdono quando esce di casa all'alba, come faceva ogni giorno, per andare a passeggiare sul lungomare. Erano le 5, avrebbe dovuto fare ritorno alle 7 per preparare la sua bambina per la scuola, come soleva fare ogni mattina, ma non lo fece. A denunciarne la scomparsa sono stati i familiari, allarmati della lunga assenza da parte di una madre che non avrebbe mai lasciato la sua bambina di 7 anni da sola.

Non ha con sé i documenti.

Natalina viveva con la madre e tre sorelle a Roccella. Gli unici interessi, come spiega a ‘Chi l'ha visto?' la sorella minore Alessandra, che vive in Francia ed è tornata a Rocella per cercarla, erano il gruppo di preghiera e la poesia. "Mia sorella è una persona molto religiosa e spirituale – dice Alessandra – è una persona rara". Uscendo di casa Natalina non ha portato abiti e ha lasciato a casa soldi e documenti, il che porta a escludere che avesse intenzione di allontanarsi per qualcosa di diverso della solita passeggiata mattutina.

Le ipotesi.

Con sé aveva un piccolo ombrellino di colore Lilla, l'ombrello della foglia, preso uscendo di casa in quella mattina che minacciava pioggia. Successivamente, un ombrellino che si ritiene essere quello di Natalina è stato trovato sulla spiaggia di Roccella. "Mi auguro che si trovasse in un momento di confusione e che si sia allontanata volontariamente, preferisco pensare questo piuttosto che a qualcuno che possa averle fatto del male". Non si esclude, infatti, che qualcuno possa aver fermato la donna offrendole un passaggio a casa per ripararsi dalla pioggia. Uno sconosciuto, ma anche una persona familiare del resto "le persone che conosci – riflette la sorella Alessandra – a volte ti sorprendono".