Sono stati individuati e recuperati i due escursioni che ieri pomeriggio erano rimasti bloccati, dopo essere stati sorpresi da una tormenta di neve, sull’Appennino reggiano, in località Passone, sulle pendici del monte Cusna. A individuarli in mattinata è stato un elicottero dell'Aeronautica Militare di Cervia con a bordo un tecnico di elisoccorso del Saer. Uno dei due uomini è privo di conoscenza. Si tratta di un sessantanovenne che è stato sottoposto a rianimazione cardiopolmonare avanzata e trasportato d'urgenza all'ospedale maggiore di Parma. L'altro escursionista, di settantasei anni, è stato recuperato cosciente ma in stato di ipotermia ed è stato trasportato all'ospedale di Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia).

I due escursionisti bloccati da ieri – Erano circa le 13 di mercoledì quando i due escursionisti hanno lanciato l'allarme dopo che, oltre alla neve, la nebbia non ha consentito loro di muoversi per tornare a casa. A quel punto si sono mobilitati gli uomini del soccorso alpino per tentare di raggiungerli. Le operazioni di soccorso sono state complicate a causa delle difficili condizioni meteorologiche, con la neve caduta dai 1.200 metri di quota in su. Nella serata, grazie al miglioramento del meteo, era anche decollato da Cervia un elicottero del 15° Stormo dell'Aeronautica Militare, che ha condotto le operazioni di ricerca con vari sorvoli notturni ma che intorno a mezzanotte era stato costretto a fermarsi. Questa mattina dalle 7 le ricerche dei due escursionisti sono riprese con 30 operatori del Cnsas, vigili del fuoco e carabinieri. La coppia era stata raggiunta telefonicamente e aveva confermato di essere affaticata e preoccupata, ma di non avere particolari problemi sanitari.